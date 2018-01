Flüchtlinge zum neuen Jahr "2018 wäre es gut, wenn sich Gott an mich erinnerte"

Marwa Kadhim, 29 (mit ihren zwei Töchtern Asma und Gana und ihrem Mann Saif Sinan)

Von: Baghdad, Irak

Nach: Samsun, Türkei



"Meine Hoffnung für das neue Jahr ist, wieder mit meinen Eltern vereint zu sein. Sie sind ebenfalls Flüchtlinge und leben in Deutschland. Mein Bruder wurde 2014 im Irak getötet. Hier in der Türkei beschäftigt mich die Schulausbildung meiner Tochter. Sie geht an eine türkische Schule und ich bringe ihr zu Hause Arabisch bei. Das Leben in der Türkei ist so teuer. Mein Mann arbeitet als Bauarbeiter. Zur Zeit kann er nicht arbeiten, er leidet an starken Rückenschmerzen. Wir sind so erschöpft und können doch in der Nacht nicht schlafen, vor Sorge um die Zukunft. Ich hoffe, dass es im Irak eine Zeit des Friedens und der Sicherheit geben wird. Dann könnten unsere Kinder ihre Großeltern in Bagdad besuchen, und wir könnten das Grab meines Bruders sehen. Ich vermisse ihn sehr, er war mein bester Freund."