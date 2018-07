kurz & krass Zoll entdeckt Bärenschädel in Luftpost

Zöllner haben am Münchner Flughafen den präparierten Schädel eines Braunbären beschlagnahmt. Das Paket mit dem Schädel sollte von Kanada per Luftpost an eine Privatperson in Bulgarien versandt werden.

Laut Münchner Zollamt war der Schädel als Dekorationsstück angemeldet worden, jedoch fehlten die gesetzlich notwendigen Dokumente für die Einfuhr in die Europäische Union.

Braunbären sind nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen eine geschützte Tierart. Verstöße gegen die Bestimmungen können mit Bußgeld bis zu 50.000 Euro oder mit Haftstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden.