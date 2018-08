Indonesien Zwölfjähriger überlebt Flugzeugabsturz als Einziger

Ein zwölfjähriger Junge soll in Indonesien als Einziger von neun Insassen den Absturz eines Kleinflugzeugs überlebt haben. Rettungskräfte fanden den Jungen in einer gebirgigen Gegend im indonesischen Teil der Insel Neuguinea, wie ein Sprecher des Rettungsdienstes Jayapura am Sonntag mitteilte. Das Kind soll mehrere Knochenbrüche erlitten haben.

Das Flugzeug war den Angaben zufolge am Samstagnachmittag während eines kurzen Inlandsfluges in den Bergen der Provinz Papua abgestürzt. Zuvor war der Funkkontakt zu dem Flugzeug abgebrochen. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Der Junge wurde in ein Krankenhaus im Ort Oksibil gebracht.

Neuguinea ist nach Grönland die zweitgrößte Insel der Erde. Der Westteil gehört zu Indonesien. Im Ostteil von Neuguinea liegt der unabhängige Staat Papua-Neuguinea.