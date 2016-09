Flugzeugabsturz bei Usedom Taucher bergen dritte Leiche im Stettiner Haff

Drei Tage nach dem Flugzeugabsturz bei Heringsdorf auf Usedom haben Taucher eine dritte Leiche im Stettiner Haff gefunden. Der Tote wurde geborgen und soll nun wie die beiden anderen Toten von Rechtsmedizinern untersucht und identifiziert werden, wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte.

Es wird vermutet, dass es sich um die drei Insassen des Kleinflugzeugs handelt, das am Sonntag südlich von Heringsdorf abstürzte. Die Maschine war vermutlich beim Aufprall im Stettiner Haff zerbrochen. An Bord des Flugzeugs waren zwei Männer im Alter von 61 und 52 Jahren und eine 51 Jahre alte Frau.

Sie waren am Freitag aus Hessen losgeflogen und laut Polizei am Sonntag in Heringsdorf zum Rückflug gestartet. Kurz danach brach der Kontakt ab. Die Ursache des Unglücks ist bisher unklar.

Die Leichen wurden ebenso wie Flugzeugteile etwa vier Kilometer südlich der Ostsee-Insel Usedom gefunden, in einem Gebiet von mehreren Hundert Quadratmetern. Die Suche nach weiteren Wrackteilen soll laut Polizei am Abend eingestellt werden.