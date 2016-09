Flugzeugabsturz bei Usedom Zwei mutmaßliche Passagiere tot aus Wasser geborgen

Zwei Tage nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs über dem Stettiner Haff nahe der Insel Usedom sind zwei mutmaßliche Passagiere tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich dabei um eine Frau und einen Mann, die allerdings noch nicht identifiziert werden konnten. Ein weiterer Mann wird noch vermisst.

Taucher hätten zudem weitere Wrackteile des Flugzeugs vom Typ TB 20 in dem Gewässer südlich der Insel entdeckt. Auch Boote, zwei Sonargeräte und ein Hubschrauber wurden zur Suche eingesetzt.

Die Maschine war nach Polizeiangaben mit zwei Männern und einer Frau aus Hessen an Bord am Sonntagmorgen nach dem Start am Flughafen Heringsdorf über dem Stettiner Haff ins Wasser gestürzt.