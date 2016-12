Absturz russischer Tupolew Taucher entdecken Wrackteile am Meeresgrund

Als die Tupolew Tu-154 auf der Wasseroberfläche aufschlug, war sie bereits zerborsten. Die Trümmer der Regierungsmaschine verteilten sich aufgrund der starken Strömung über mehrere Kilometer, wie es bald nach dem Absturz im Schwarzen Meer hieß. Am Tag nach dem Unglück mit 92 Toten konnten Taucher vier weitere Teile orten, wie die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti berichtete.

Die kleinen Flugzeugteile lagen etwa 1,6 Kilometer von der Küste des Ortes Adler entfernt in 27 Meter Tiefe. Am Nachmittag hätten Taucher sie bergen können, wie ein Sprecher des Stabs der Sucharbeiten mitteilte. In den ersten Berichten der russischen Nachrichtenagenturen hatte es geheißen, der Rumpf der Maschine sei gefunden worden. Die Flugschreiber sind bisher noch nicht geortet worden.

Seit dem Absturz gegen 5.30 Uhr Ortszeit (3.30 Uhr MEZ) am ersten Weihnachtsfeiertag sind mehr als 3500 Helfer, darunter mehr als 135 Taucher, an der Suche beteiligt. Zudem sind 39 Schiffe, zehn Hubschrauber und eine Drohne vor der Küste des Ferienorts Sotschi im Einsatz. Außerdem suchen Soldaten die Küste am Schwarzen Meer ab.

An Bord der Tupolew des russischen Verteidigungsministeriums waren viele Sänger des Alexandrow-Armeechores, die zu einem Konzert nach Syrien fliegen sollten, außerdem Journalisten, Militärs, Beamte und die Crew.

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB bemühte sich, wachsende Spekulationen über einen Terroranschlag zu dämpfen. Mögliche Ursachen seien Vogelschlag, schlechtes Kerosin, technisches Versagen oder ein Pilotenfehler, teilte die Behörde mit. Auch Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow sagte, die Version eines Anschlags werde nicht vertieft. Sie stehe "bei Weitem nicht an erster Stelle".

Die Tupolew kam dem Verteidigungsministerium zufolge aus Moskau und war in Sotschi zwischengelandet, um aufzutanken. Zuletzt sei das 1983 gebaute Flugzeug im September gewartet worden, sagte General Igor Konaschenkow. Die letzte größere Reparatur war im Dezember 2014. Insgesamt habe die Maschine etwa 7000 Flugstunden hinter sich. Der Pilot sei erfahren gewesen. Der Nachrichtenagentur Interfax zufolge setzte das Flugzeug keinen Notruf ab. Das Wetter war gut.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat für Montag einen landesweiten Tag der Trauer um die 92 Opfer des Flugzeugabsturzes über dem Schwarzen Meer angeordnet. Er sprach am Sonntag den Familien und Freunden der Toten sein Beileid aus, wie der Kreml mitteilte.