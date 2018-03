Nächtlicher Einsatz Antiterrorübung am Frankfurter Hauptbahnhof geplant

Polizei und Feuerwehr proben am späten Abend in Frankfurt den Einsatz für mehrere Terrorszenarien. Die Übung am Hauptbahnhof soll einige Stunden dauern. Reisende müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.