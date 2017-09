Evakuierung in Frankfurt Familienbilder auf den Stick, Dokumente aus dem Haus

Sie wurde erschaffen, um zu zerstören. Eine Detonation hätte alles in ihrem Umkreis in Schutt und Asche gelegt - und sie würde es noch heute tun. Die Druckwelle würde Mauern einreißen und Dächer abdecken. Über Kilometer hinweg hätte sie Auswirkungen auf die Statik von Gebäuden, auf Kabel und Gasleitungen. Doch bisher blieb die Bombe stumm.

Mehr als 72 Jahre schlummerte die britische Fliegerbombe unentdeckt im Untergrund. Über der im Boden verborgenen Luftmine vom Typ HC 4000 wurde sogar wieder gebaut. Erst vergangene Woche wurde sie auf der Baustelle auf dem Campus Westend der Goethe-Universität in Frankfurt am Main entdeckt. Aber mit den Jahrzehnten unter der Erde ist sie nicht unbedingt harmloser geworden.

Damit sie für immer schweigt, wird sie vom Kampfmittelräumdienst am Sonntagmittag entschärft. Über 60.000 Menschen müssen dafür vorab in Sicherheit gebracht werden.

Nur wenige Meter vom Fundort entfernt steht das Haus von Hermann Sandel. Eine Explosion der Bombe würde sein Haus dem Erdboden gleich machen. Auch wenn er weiß, dass eine Detonation unwahrscheinlich ist, ein mulmiges Gefühl bleibt. "Wir sind gestern erst aus dem Urlaub gekommen und packen nun das Wichtigste zusammen", sagt der 53-Jährige. Für alle Fälle hat er alle Familienbilder auf einem USB-Stick gesichert und schafft sie mit den wichtigsten Dokumenten aus dem Haus. "Ein Restrisiko bleibt schließlich."

Via Twitter rät die Frankfurter Feuerwehr, die Wohnungen am besten so zu hinterlassen, als würde man in den Urlaub fahren. Dazu gehört, die Fenster geschlossen zu halten, Rollläden runter zu lassen und Eingangstüren abzuschließen.

Es ist die größte Evakuierungsaktion der Nachkriegszeit. Wenn es darum geht, die explosive Altlast des Krieges mit einer Sprengstoffmenge von 1300 bis 1400 Kilogramm unschädlich zu machen, gehen auch die Experten vom Kampfmittelräumdienst in Deckung, denn die Entschärfung kann ferngesteuert erfolgen. Durch eine sogenannte Raketenklemme soll der Zünder im Idealfall rausgedreht werden.

In einem Radius von 1,5 Kilometer um den Fundort darf sich dann niemand mehr aufhalten. Auch zehn Altenheime und zwei Krankenhäuser mussten dafür evakuiert werden. Darunter auch die größte Neugeborenen-Station der Stadt. Insgesamt konnten rund 6500 Menschen das Gebiet nicht selbstständig verlassen.