Der 73-jährige Jean-Luc Van Den Heede hat in sieben Monaten die Welt umsegelt und damit das legendäre Golden-Globe-Rennen gewonnen - als ältester Teilnehmer. Am Dienstag erreichte der Franzose den Hafen von Les Sables d'Olonne an der französischen Atlantikküste: Nach 211 Tagen und mit 30.000 Seemeilen im Rücken.

Das Rennen hatte im Juli 2018 bereits in Les Sables d'Olonne begonnen, zum 50. Jahrestag einer gleichnamigen Regatta von 1968. Damals kam nur einer ins Ziel, der Brite Robin Knox-Johnston. Er war damals der erste Mensch, der alleine die Welt umsegelte. Dieses Mal gingen 17 Segler an den Start. Elf mussten unterwegs abbrechen - entweder wegen Ermüdung oder Schäden an der Jacht.

Das Golden-Globe-Rennen hat strenge Regeln, die an die Bedingungen des ersten Rennens erinnern sollen: Die Jachten müssen vor 1988 gebaut worden sein, moderne Kommunikationsausrüstung ist nicht erlaubt, stattdessen gibt es Karten und ein Satellitentelefon. Das darf allerdings nur verwendet werden, um in festgelegten Abständen Kontakt mit der Rennleitung zu halten. In einer versiegelten Box ist ein GPS-Gerät, allerdings nur für den absoluten Notfall - wer die Box öffnet, scheidet aus. Van Den Heede war also praktisch mehr als ein halbes Jahr vom Rest der Welt abgeschnitten.

"Ich weiß, dass Frankreich die Fußballweltmeisterschaft gewonnen hat", sagte er nach seiner Ankunft. Man habe ihm von den "Gelbwesten" erzählt. "Aber ich weiß nicht, wer sie sind." Langweilig sei es in den vergangenen sieben Monaten nicht gewesen. "Auf dem Boot gab es immer was zu tun."

Die jüngste Teilnehmerin und einzige Frau war die Britin Susie Goodall. Sie kenterte im Dezember mit ihrer Jacht im Pazifik vor der Küste des chilenischen Kap Hoorn und wurde gerettet. Bis zu ihrer Havarie lag sie auf dem vierten Platz des Bootsrennens. Nun sind noch fünf weitere Segler im Rennen. Zweiter könnte der Niederländer Mark Slats werden, er wird am Donnerstag im Ziel erwartet.