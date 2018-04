Emmanuel Cauchy Berühmter Bergrettungsarzt stirbt in Lawine

Ein französischer Arzt, der sein Leben der Rettung von Bergsteigern widmete, starb an diesem Montag in einer alpinen Lawine beim Skifahren abseits der Piste. Emmanuel Cauchy wurde von einer massiven Mauer aus Schnee und Eis getroffen, die nahe des Skigebiets Chamonix in Ostfrankreich herab ging.

Vier weitere Skifahrer, darunter drei Männer und eine Frau, wurden verletzt. Sie wurden nach einer erfolgreichen Suchaktion mit Hunden mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Cauchy war bekannt für die Behandlung verletzter Bergsteiger, jüngst behandelte er die französische Bergsteigerin Elisabeth Revol, nachdem sie im Januar einen Sturm im Himalaya überlebt hatte, bei dem ihr polnischer Kletterpartner ums Leben kam.

AFP Elisabeth Revol im Krankenhaus in Frankreich: Die Bergsteigerin verbrachte insgesamt drei Nächte im Eis.

Der 58-Jährige Cauchy war als "Docteur Vertical" bekannt, er gründete ein Ausbildungsinstitut namens Ifremmont, um Bergrettungsärzte auszubilden und sein Fachwissen weiterzugeben. Sein Spezialgebiet war die Behandlung von Erfrierungen.

Cauchy gehörte der Bergrettungseinheit PGHM (Peloton de gendarmerie de haute montagne) an. Laut Statistik lassen jedes Jahr 100 Menschen ihr Leben am Berg - vor allem durch riskante Touren von oft untrainierten Menschen. "Auf die Risikosportarten waren wir überhaupt nicht vorbereitet", sagte Cauchy 2008 der Zeitschrift "Hörzu". "Wir mussten diese Sportarten erst einmal richtig verstehen, um damit umgehen zu können."

Bereits mehr als ein Dutzend Menschen sind in diesem Jahr in den französischen Alpen in Lawinen ums Leben gekommen.