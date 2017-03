Frankreich Mehrere Skifahrer überleben Lawine

Eine Lawine hat mehrere Wintersportler auf einer Skipiste in den französischen Alpen getroffen. Dennoch gab es keine Opfer. Nach einer Suchaktion im Skigebiet von Tignes nahe der italienischen Grenze gaben die Behörden Entwarnung: Niemand sei verletzt oder verschüttet worden, sagte ein Sprecher der Gendarmerie. Zunächst war die Rede davon gewesen, dass mehrere Skifahrer mitgerissen worden seien.

Der Wintersportort Tignes teilte mit, dass mehrere Skifahrer von der Lawine "ins Wanken gebracht" worden seien. Eine Sprecherin erläuterte, dass sie vor allem vom Luftdruck getroffen wurden und wohl auch gestürzt seien. Sie hätten den Bereich aber aus eigener Kraft verlassen können. "Es gab keine große Menge Schnee", sagte der örtliche Präfekt Denis Labbé dem Sender RTL.

Die betroffene Piste ist als blaue Piste eingestuft. Die Pulverschnee-Lawine war bei schlechten Wetterbedingungen abseits der Piste losgegangen. Das Lawinenrisiko in der Region lag an diesem Tag auf Stufe vier von fünf.

Erst Mitte Februar hatte bei Tignes in der Alpenregion Savoyen eine etwa 400 Meter breite Lawine vier Menschen abseits der Pisten in den Tod gerissen. Das Lawinenunglück hatte drei Touristen und ihren erfahrenen Skilehrer getroffen. Der Lehrer hatte die Snowboarder-Gruppe mit Lawinendetektoren ausgestattet, die Hilfe kam jedoch zu spät. Das Skigebiet Tignes-Val d'Isère ist nach eigenen Angaben eines der größten Skigebiete in Savoyen und in den Alpen.