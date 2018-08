Frankreich Zwei Deutsche sterben bei Flugzeugabsturz in den Alpen

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in den französischen Alpen sind die beiden aus Deutschland stammenden Insassen ums Leben gekommen. Wie die örtliche Präfektur mitteilte, sei das Wrack am Donnerstag in der Nähe von Bourg-Saint-Maurice im Departement Savoie gefunden worden.

Wie es zu dem Absturz kam, ist noch offen. Die Behörden setzten vier Hubschrauber und insgesamt 30 Sicherheitskräfte und Retter ein, um das verunglückte Flugzeug zu finden.

Der Unfall unweit der italienischen Grenze ereignete sich demnach bereits am Mittwochabend. Die Suche wurde in der Nacht unterbrochen, wie die Präfektur berichtete. Über die genaue Herkunft der Opfer machte die Behörde keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft ermittele, hieß es.