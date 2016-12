Franz Sacher Der Erfinder der Sachertorte

Das Originalrezept ist ein streng gehütetes Geheimnis, geliebt und kopiert wird sie auf der ganzen Welt: die Sachertorte. Vor 184 Jahren erfand Franz Sacher in Wien die Grundform der heute bekannten Sachertorte - ein saftiger Schokoladenkuchen mit Schichten aus Marillenmarmelade und einer Kuvertüre aus Schokolade.

Zu seinem 200. Geburtstag ehrt Google Sacher auf der Startseite mit einem Doodle. Das zeigt die Sachertorte auf feinem Porzellan, wie sie Stück für Stück gegessen wird.

Sacher wurde am 19. Dezember 1816 in Wien geboren. Die nach ihm benannte Sachertorte soll er für den Fürsten Metternich kreiert haben. Der soll 1832 seine Hofküche beauftragt haben, ein ganz besonderes Dessert zu servieren. Da der Chefkoch krank war, übernahm der damals 16-jährige Konditorlehrling Sacher die Aufgabe und erschuf die Sachertorte in ihrer Grundform. Obwohl die Torte den Gästen geschmeckt haben soll, kam der Durchbruch für die Süßspeise erst viele Jahre später.

Nachdem Sacher einige Jahre im Ausland verbracht hatte, kehrte er 1848 zurück in seine Heimatstadt Wien und eröffnete einen Feinkostladen mit Weinhandlung. Sachers ältester Sohn Eduard, der eine Ausbildung beim Hofzuckerbäcker Demel absolvierte, war es, der die Sachertorte in ihrer heute bekannten Form weiterentwickelte. Eduard Sacher gründete 1876 das Hotel Sacher. Die Sachertorte ist heute als Wiener Spezialität weltberühmt - das Originalrezept ist ein streng gehütetes Geheimnis.

Franz Sacher starb am 11. März 1907 in der Nähe von Wien.