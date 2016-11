Freiburg Polizei sucht weiter nach vermisster Joggerin

Am frühen Sonntagnachmittag verließ Carolin G. aus Endingen nahe Freiburg in Baden-Württemberg ihr Haus, um zu joggen. Als sie nicht heimkam, suchten der Ehemann und die Familie zunächst selbst nach der 27-Jährigen. Am Abend schalteten sie die Polizei ein.

Seitdem sucht ein Großaufgebot von Polizisten mit Suchhunden und Polizeihubschraubern nach der Vermissten. Bisher ohne Erfolg. Auch heute sollen deshalb die Suchmaßnahmen fortgesetzt werden, teilte das Polizeipräsidium in Freiburg mit. Das Handy der jungen Frau habe die Polizei nicht orten können, berichtete die "Bild"-Zeitung.

Erst am 16. Oktober war eine 19-jährige Medizinstudentin tot am Ufer des Flusses Dreisam in Freiburg gefunden worden. Sie wollte in der Nacht zum Sonntag von einer Party mit dem Fahrrad nach Hause fahren. In diesem Fall gehen die Ermittler von einem Sexualdelikt aus.