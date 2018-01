Sturm-Baby Frau bringt wegen "Friederike" Kind im Auto zur Welt

Weil Orkantief "Friederike" über Deutschland zog, hat eine Frau in Köln im Auto ihr Kind geboren. Sie war mit ihrem Mann auf dem Weg in die Klinik, als es wegen einer sturmbedingten Straßensperrung nicht weiterging, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Eltern hätten sich per Notruf aus dem Auto gemeldet, weil klar gewesen sei, dass sie es nicht mehr rechtzeitig in die Klinik schaffen würden. Ein Mitarbeiter der Feuerwehr habe den Eltern dann per Telefon Anweisungen für die Geburt gegeben - bis er im Hintergrund das Neugeborene schreien gehört habe.

Der kleine Anton war damit schon auf der Welt, als Rettungsdienst und Notarzt eintrafen. Der Papa durfte dann noch mit Hilfe der Helfer die Nabelschnur durchtrennen.