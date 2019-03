Sonniges Wochenende So gut, so schön

Die Stunde weniger Schlaf: gut weggesteckt. Das erste Spaghetti-Eis der Jahres: verputzt (diese Geduld, mit der man sich jetzt noch in die absurd lange Schlange vor der Eisdiele stellt!) Die Daunenjacke mit den speckigen Bündchen: gewaschen, getrocknet und in den Schrank verbannt.

Das Rezept für das Beste aller Frühlingsgerichte (Tafelspitz und Kartoffeln mit Grüner Soße): ausgegraben. Kirschblüten unter blauem Himmel: selbst fotografiert und mehrfach per WhatsApp erhalten. Die Frühjahrs-Playlist: noch nicht ganz fertig erstellt, aber beschlossen, dass sie mit "You & Me" von Meute beginnen und auch enden wird (nicht neu, aber so, so gut).

Und Sie? Vielleicht haben Sie ja Lust, dieses Wochenende nicht kommentarlos vorüberziehen zu lassen und schreiben unter diesen Text, was Ihnen jetzt Frühjahrslaune macht oder worauf Sie sich in den nächsten Wochen freuen.