kurz & krass Fünflinge arbeiten in McDonald's-Filiale

"McCurtis" - so nennt Mutter Curtis ihre Fünflinge, die in Michigan alle in der selben McDonald's-Filiale arbeiten. An einem gewöhnlichen Sonntag stellen ihre 18-jährigen Fünflinge das halbe Restaurantpersonal.

Es begann vor einem Jahr: Lucas und Lauren Curtis jobbten seit ein paar Wochen bei McDonalds, als Filialleiterin Renee Draves Lucas fragte, ob er nicht noch weitere Freunde oder Geschwister hätte, die auf Jobsuche seien. Die Frage ist nicht ungewöhnlich, die Antwort schon. Seit Jahresanfang arbeiten alle mehreiigen Curtis-Fünflinge zusammen.

Leith, Logan und Lucas arbeiten in der Küche; Lauren ist verantwortlich für den Tresen und Lindsey betreut die Gäste in dem Essbereich des Restaurants.

Filialleiterin Draves freut sich: Sie könne nicht glücklicher sein. "Als Fünflinge können sie wahrscheinlich besser als jeder andere im Team arbeiten", sagte Draves.

Und es habe noch einen Vorteil, Fünflinge zu beschäftigen: "Wenn du eine Schicht zu besetzen hast und bei den Curtis anrufst, hast du gute Chancen einen der Fünf zu erwischen."