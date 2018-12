Fürstenstein in Bayern Elf Kinder bei Schulbus-Unfall verletzt - Lastwagenfahrer tot

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem Lastwagen im bayerischen Fürstenstein ist der Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Die elf Kinder im Bus erlitten nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Busfahrer wurde bei dem Unfall am Dienstagnachmittag in Niederbayern schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Fahrzeuge in einer Kurve frontal zusammengestoßen. Die Unfallursache ist bisher unklar. Ein Sachverständiger ermittelt. Die Straße war mehrere Stunden lang gesperrt.