Berliner Polizei entschuldigt Partyexzess "So sind junge Männer"

Am Tag nach dem großen Wirbel bittet die Führung der Berliner Polizei um Milde. "In unserer Einsatzkleidung stecken Menschen", heißt es in einer Facebook-Botschaft. Man sei "nicht die Partypolizei, sondern die professionelle Hauptstadtpolizei".

Es ist ein peinlicher Vorfall, der die Beamten zu dieser ungewöhnlichen Klarstellung veranlasst. Drei Hundertschaften der Bereitschaftspolizei waren am Sonntag nach Hamburg gereist, um die Kollegen im Vorfeld des G20-Gipfels zu unterstützen.

Untergebracht waren die Berliner in einem Containerdorf in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. Und dort ging es kräftig zur Sache. Am freien Abend "wurde getrunken, getanzt, gepinkelt und ja scheinbar auch 'gebumst'", heißt es im Facebook-Post der Polizei.

Bilder zeigen feiernde Polizisten in Zivil, ein Pärchen soll sich im Freien vergnügt haben, mehrere Kollegen urinierten demnach an Zäune. Alkohol floss in Strömen, während die Leitungsstäbe im Hotel nächtigten.

Der Vorfall veranlasste den Hamburger Einsatzführer Hartmut Dudde, die Gäste noch vor ihrem Einsatz wieder nach Hause zu schicken.

Posse oder Skandal? Ein beteiligter Polizist sagte der "Bild-Zeitung", er könne die Empörung nicht verstehen. "Es wurde nichts beschädigt. Niemand wurde verletzt. Wir haben niemanden beleidigt oder bedrängt. Wir alle waren am nächsten Tag einsatzfähig."

"Aufregung ist übertrieben"

Fest steht: Es waren sehr junge Kollegen, die da offenbar aus der Rolle fielen. "In der Regel sind in der Bereitschaftspolizei die meisten Beamten Mitte 20", sagt Joachim Lenders, Vizechef der Deutschen Polizeigewerkschaft. "Sie absolvieren ihre erste Station nach der Ausbildung und bleiben für etwa zwei bis drei Jahre."

Christian Pfeiffer, ehemaliger Chef des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, winkt denn auch ab. "Jeder vernünftige Mensch lacht darüber. Die Aufregung ist übertrieben." Es habe keine Straftaten gegeben, die Einheiten seien unter sich gewesen.

"So sind junge Männer, wenn sie als Gruppe in der Freizeit unterwegs sind." Die harsche Reaktion der Hamburger Polizei sei "Kraftmeierei", sagt Pfeiffer. Vielleicht sei das aber nötig, um nach außen Eindruck zu erzielen. "Sie will das Signal senden: Wir haben alles im Griff."

DPA Kriminologe Pfeiffer

Wie sehr die Hamburger um ihr Image besorgt sind, zeigt das Einsatzhandbuch, die "G20-Fibel". Darin ermahnt Einsatzführer Dudde die Kollegen: Man stehe im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. "Jede Polizeibeamtin und jeder Polizeibeamte leistet durch ihr/sein tadelloses Auftreten einen wichtigen Beitrag zum Gesamterfolg."

Tolerant, offen, kommunikativ, freundlich - so stellt sich Dudde seine Leute vor. Da passen grölende Zecher kaum ins Bild. Und so deutete Polizeipräsident Ralf Martin Meyer die Entlassung der Kollegen flugs als Zeichen von Führungsstärke. "Jeder weiß jetzt, die Hamburger Polizei fackelt nicht lange und schickt Einsatzkräfte wieder zurück."

Der Hamburger Kriminologe Rafael Behr empfiehlt der Einsatzführung indes, aus dem Vorfall zu lernen. Er habe den Eindruck, sagt Behr, dass sich bei G20 alles auf den Einsatz konzentriere. "Freizeitangebote scheinen zu fehlen. Das ist ein Problem."

Die Berliner Polizei will jetzt aufklären. Haben die Beamten gegen die Wohlverhaltenspflicht verstoßen, wonach sie auch in ihrer Freizeit den Ruf des Arbeitgebers nicht schädigen dürfen? Hat eine Beamtin wirklich im Bademantel mit der Pistole herumgefuchtelt, wie kolportiert wird? Bisher sei das nicht belegt, sagt ein Polizeisprecher.