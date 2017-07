Krawalle bei G20 Mein Auto ist abgebrannt - wer zahlt?

Der Gipfel hatte offiziell noch nicht begonnen, da eskalierte die Situation. Bei der "Welcome to Hell"-Demonstration kam es am Donnerstagabend in Hamburg zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und einigen Demonstranten. Flaschen flogen, Autos brannten. Darunter teure Luxusmodelle genauso wie Kleinwagen. Wer dafür verantwortlich ist - und damit eigentlich den Schaden bezahlen müsste -, lässt sich in den seltensten Fällen klären.

Für die Besitzer abgebrannter Wagen stellt sich damit vor allem eine Frage: Wer bezahlt den Schaden?

SPIEGEL ONLINE Brennendes Auto in der vergangenen Nacht in Hamburg

Grundsätzlich gilt: Vandalismus ist nicht versichert. Es gibt aber Ausnahmen, und die betreffen genau jene Schäden, die es in der vergangenen Nacht häufig gab: zerbrochene Glasscheiben und Feuer. Die Reparatur eingeschlagener Scheiben übernimmt - falls vorhanden - die Wohngebäudeversicherung, wenn Glasbruch mitversichert ist. Für abgebrannte Autos zahlt die Teilkaskoversicherung.

Wer besser versichert ist, also eine Vollkaskoversicherung hat, kann den Schaden ebenfalls über die Versicherung abwickeln. Die Kfz-Haftpflichtversicherung übernimmt die Kosten, die am eigenen Auto entstehen, dagegen nicht - sie ist nur für Schäden zuständig, die anderen entstehen.

Kay Nietfeld/dpa Ein Wasserwerfer löscht nach der "Wellcome to hell"-Demonstration ein ausgebranntes Auto

Die Versicherung zahlt den Wiederbeschaffungswert

Wer mindestens eine Teilkaskoversicherung hat, erhält in der Regel den Wiederbeschaffungswert seines Autos. Die Idee dahinter ist, dass er sich auf dem Gebrauchtwagenmarkt ein gleichwertiges Auto kaufen kann. Nicht immer funktioniert das allerdings. Wer etwa einen sehr gut gepflegten, aber vergleichsweise alten Wagen gefahren ist, wird vom Restwert des Fahrzeugs schwer gleichwertigen Ersatz finden.

Manchmal lohnt es sich allerdings, die Versicherungspolice zu prüfen. Teils wird auch der Neu- oder Kaufpreis eines Wagens erstattet. Bei Verträgen mit Selbstbeteiligung, muss der Besitzer diese zahlen. Über die Teilkasko sind zudem nur Schäden an Teilen versichert, die fest verbaut sind oder ausschließlich dem Gebrauch des Fahrzeuges dienen - wer ein mobiles Navigationssystem oder ein Handy im Auto hatte, muss den Schaden daran selbst bezahlen.

Immerhin: Hochgestuft wird man in der Teilkaskoversicherung nicht.