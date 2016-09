Gangsterrap-Videodreh: Kamera läuft, Polizei kommt

Stellen Sie sich vor, Sie machen einen gemütlichen Spaziergang am Samstagnachmittag und erblicken plötzlich rund dreißig Menschen mit Schlagwerkzeugen und Elektroschockern. Würden Sie nach Kameras in der Nähe suchen? Fragen, was da los ist? Oder die doch lieber gleich die Polizei kontaktieren?

In Neuhausen auf den Fildern entschieden Passanten sich instinktiv für Letzteres. Die Beamten rückten umgehend an. Mit neun Streifenwagen und 18 Mann wollten Sie den Mob in die Schranken weisen - und verhinderten Schlimmeres. Zumindest nach der Auffassung von Hip-Hop-Verächtern. Geplant war nämlich keine Straßenschlacht, sondern lediglich der Dreh eines Gangsterrap-Videos.

Die Polizei konnte über den Fehler gar nicht lachen. Gegenüber dem SWR sagte ein Sprecher: "Im Nachhinein klingt das vielleicht witzig, im ersten Moment ist es das überhaupt nicht."

Die Möchtegern-Gangster zumindest können jetzt möglicherweise bald eine Straftat in ihrer Vita vermerken: Die Polizei stellte die Waffen sicher, weitere rechtliche Schritte werden geprüft.