Gasexplosion in Russland Fünf Tote in Trümmern von Wohnhaus gefunden

Am Montag war es in einem Wohnhaus in der südrussischen Stadt Schachty zu einer Explosion gekommen. Rettungskräfte fanden zunächst drei Leichen in den Trümmern des teilweise eingestürzten Gebäudes, mindestens sieben Menschen wurden verletzt.

Inzwischen haben Rettungskräfte laut russischen Medienberichten fünf Leichen entdeckt, die alle identifiziert werden konnten. Unter den Toten sind vier Frauen und ein Mann. Drei der Opfer gehörten den Behörden zufolge ein und derselben Familie an, es handele sich um ein 46-jähriges Ehepaar und deren 23-jährige Tochter.

Die Sucharbeiten wurden inzwischen abgeschlossen. Das Unglück in der Stadt etwa 900 Kilometer südlich von Moskau wurde laut ersten Ermittlungen durch ein Gasleck ausgelöst. Die Behörden ermitteln wegen fahrlässiger Tötung. Die Hinterbliebenen sollen eine finanzielle Unterstützung erhalten, der Mittwoch wurde zum Trauertag erklärt.

Erst am Silvestertag hatte eine Gasexplosion in der Stadt Magnitogorsk in Sibirien einen Teil eines großen Plattenbaus zum Einsturz gebracht. Dabei waren 39 Menschen getötet worden.