OP im Ausland notwendig Frau bringt im Gazastreifen siamesische Zwillinge zur Welt

In Gaza-Stadt hat eine palästinensische Frau siamesische Zwillinge zur Welt gebracht. Die beiden Mädchen seien an Bauch und Becken zusammengewachsen, sagte der Chef der Geburtenstation des Schifa-Krankenhauses von Gaza-Stadt, Allam Abu Hamda, der Nachrichtenagentur AFP. Die Babys müssten dringend operiert werden - allerdings nicht in dem Palästinensergebiet.

Im Gazastreifen könne der komplizierte Eingriff nicht vorgenommen werden, sagte der Arzt. "Wir hoffen deshalb, dass sie ins Ausland gebracht werden, um sie dort zu trennen." Auch der Onkel der beiden Mädchen, der seinen Namen nicht nennen wollte, hoffte, dass die Kinder für die Operation ausreisen dürfen.

Nach Angaben des Chefarztes war der Zustand der beiden Mädchen stabil. Sie hatten demnach ein gemeinsames Bein, aber getrennte Herzen und Lungen. Vor knapp einem Jahr waren schon einmal im Gazastreifen siamesische Zwillinge geboren worden. Die Schwestern überlebten jedoch nicht.

Israel hat gegen das Palästinensergebiet seit mehr als zehn Jahren eine Blockade verhängt und begründet dies als Sicherheitsmaßnahme zum Schutz vor Angriffen der Hamas. In dem abgeriegelten Gebiet herrscht in vielen Bereichen eklatanter Mangel. Nach Einschätzung von Uno-Vertretern ist ein normales Leben im Gazastreifen nicht mehr möglich, vor allem weil es dringend an Trinkwasser und medizinischer Versorgung für die knapp zwei Millionen Einwohner fehlt.

2010 waren im Gazastreifen schon einmal siamesische Zwillinge zur Welt gekommen. Sie wurden nach Saudi-Arabien gebracht, um sie dort in einer Operation zu trennen. Ärzte in Riad sagten allerdings, der Zustand der Kinder sei zu instabil, um sie zu operieren. Die Zwillinge starben.