Nach 40 Kilometern Nagelbrett stoppt 84-jährigen Geisterfahrer

Hupen, Lautsprecher, Zeichen - nichts konnte den 84-Jährigen stoppen, der in der Nacht zum Sonntag auf der A57 am Niederrhein in die falsche Richtung fuhr. Erst ein Nagelbrett beendete die Geisterfahrt.