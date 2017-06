Sachsen-Anhalt Falschfahrer auf A9 - fünf Schwerverletzte

Auf der A9 in Sachsen-Anhalt hat ein Falschfahrer zwischen Naumburg und Droyßig für erheblichen Schaden gesorgt. Der Mann war am Montag mehrere Kilometer in die falsche Richtung gefahren. Mehrere Autos stießen zusammen. Dabei wurden laut Polizei fünf Menschen schwer verletzt, darunter der 67-jährige Falschfahrer. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Viele Wagen bremsten wegen des Geisterfahrers ab und wichen ihm aus, Fahrzeuge standen quer. Zwei Autos kollidierten, zwei Insassen wurden verletzt.

Bei einem weiteren Unfall, in den dann auch der Geisterfahrer verwickelt war, erlitten drei Menschen Verletzungen. Eine Beifahrerin in einem der Wagen wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Die Polizei geht davon aus, dass der 67-Jährige an der Anschlussstelle Naumburg falsch auffuhr. Er sei etwa vier Kilometer unterwegs gewesen. Der Fahrer war laut Polizei nicht alkoholisiert.

Die Autobahn war in Richtung Berlin vorübergehend voll gesperrt. Es kam zu einem Stau.