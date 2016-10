A43 bei Dortmund Unfall mit Geisterfahrer - drei Menschen sterben

Die Insassen hatten keine Chance: Ein Geisterfahrer ist in der Nacht zum Sonntag auf der A43 bei Dortmund mit voller Wucht gegen ein entgegenkommendes Auto gekracht. Die beiden 36 und 28 Jahre alten Fahrer und eine 24-jährige Frau kamen dabei ums Leben. Das teilte die Polizei am frühen Morgen mit.

Der Unfall ereignete sich an der Anschlussstelle Witten-Heven. Es sei noch nicht klar, welches der beiden Autos in falscher Fahrtrichtung unterwegs war, sagte ein Sprecher der Polizei. "Wir haben zwar eine Vermutung, aber die ist zur Stunde noch nicht spruchreif." Die beiden Männer starben noch am Unfallort, die Frau erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

In den Unfall war noch ein drittes Auto verwickelt. Hier sei es aber bei einem Blechschaden geblieben, so der Sprecher. Die Rettungskräfte fuhren mit einem großen Aufgebot zur Unfallstelle. Die Autobahn war in Richtung Wuppertal bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.