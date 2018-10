Geruch im Cockpit Lufthansa-Pilot setzt Notruf ab

Weil er einen auffälligen Geruch in seinem Cockpit feststellte, hat ein Lufthansa-Pilot in Genf einen Notruf abgesetzt. Die Feuerwehr rückte nach der Landung an. Bis zur Klärung soll die Maschine am Boden bleiben.