Unglück in Genua Feuerwehr fährt letzten Lkw von Brückenruine

Ein Mann sitzt am Steuer und lässt den weißen Lastwagen mit der blauen Wellengrafik auf den Seiten langsam rückwärts fahren. Das Video, das die italienische Feuerwehr am Sonntag auf Twitter veröffentlichte, zeigt, wie Einsatzkräfte den letzten noch verbliebenen Lastwagen vom östlichen Überrest der Morandi-Brücke entfernen.

#Genova, ieri mattina i #vigilidelfuoco hanno rimosso e condotto in zona sicura l'ultimo mezzo pesante rimasto sul #PonteMorandi pic.twitter.com/4XDRvTzJfX — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 9. Dezember 2018

Vor fast vier Monaten war die Autobahnbrücke in Genua eingestürzt, 43 Menschen starben am 14. August. Nach Plänen von Bürgermeister und Sonderkommissar für den Wiederaufbau Marco Bucci soll mit den Abrissarbeiten am 15. Dezember begonnen werden. Eine neue Brücke soll laut Buccis Aussagen bis Mitte 2020 stehen.