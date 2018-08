Keine 24 Stunden waren seit der Katastrophe von Genua vergangen, da tauchten die ersten Schuldzuweisungen auf: Der für die eingestürzte Brücke verantwortliche Betreiber sei verantwortlich. Das behauptet nicht irgendwer - sondern der Verkehrsminister Danilo Toninelli und der Innenminister Matteo Salvini.

Bemerkenswert daran ist die Grundlage der Anschuldigungen. Noch ist wenig bekannt über Hintergründe und Ursachen für das Unglück, bei dem am Dienstag Dutzende Menschen ums Leben kamen. Lag es am Wetter, an den Bauarbeiten an der Brücke, an mangelnden Wartungsarbeiten? Verlässliche Informationen darüber gibt es nicht.

So wies der Brückenbetreiber Autostrade per l'Italia die jüngsten Vorwürfe prompt zurück. Man habe die Brücke auf vierteljährlicher Basis entsprechend den gesetzlichen Vorgaben kontrolliert, teilte das Unternehmen mit. Man habe zudem zusätzliche Prüfungen vorgenommen, dabei modernste Technologien genutzt und einen externen Expertenrat hinzugezogen. Das Ergebnis dieser Kontrollen sei Basis für das Wartungs- und Unterhaltungsprogramm gewesen. Dieses Programm habe die Regierung abgesegnet.

Das klingt fast so, als wolle der Betreiber die Verantwortung an die Regierung zurückschieben. Die hat indes schon Konsequenzen angekündigt: Gegen Autostrade per l'Italia seien Schritte eingeleitet worden, um die Lizenz für die Straße zu entziehen und eine Strafe von bis zu 150 Millionen Euro zu verhängen, teilte Verkehrsminister Toninelli auf Facebook mit. Außerdem forderte er das Management zum Rücktritt auf.

Toninelli ist nicht der einzige, der Autostrade per l'Italia für den Schuldigen hält. Auch sein Parteifreund Luigi Di Maio, Chef der Fünf-Sterne-Bewegung und stellvertretender Ministerpräsident, macht den Betreiber verantwortlich. "Die Verantwortlichen haben einen Namen und einen Vornamen, und es sind Autostrade per l'Italia", sagte er. Die Brücke sei nicht durch Schicksal eingestürzt, sondern weil die Wartung nicht erfolgt gewesen sei.

Innenminister Matteo Salvini sprach sich für einen Entzug der Lizenz für Autostrade per l'Italia aus. Das sei das Mindeste, das man erwarten könne. Er werde an sämtliche andere Lizeninhaber schreiben und sie fragen, wieviel ihres Budgets sie in die Sicherheit der Brücken investierten.

Salvini, Chef der rechten und EU-kritischen Partei Lega, sieht die Schuld aber auch außerhalb Italiens: Ihm zufolge stehen der Sicherheit des Landes auch die europäischen Defizitregeln im Wege: Geld, das für die Sicherheit ausgegeben werde, dürfe "nicht nach den strengen Regeln berechnet werden, die Europa uns auferlegt", sagte er dem Sender Radio24. Von nun an seien diese Sparvorgaben zweitrangig: Er wolle die Sicherheit der Italiener an die erste Stelle stellen.

"Immer muss man um Erlaubnis fragen, um Geld auszugeben", behauptet Salvini. Davon dürfe aber nicht die Sicherheit auf den Straßen, bei der Arbeit und in den Schulen, "in denen immer mal wieder die Decken einstürzen", abhängen. Wohlgemerkt: Ob all das wirklich mit dem Unglück von Genua zusammenhängt, ist nicht erwiesen.

SPIEGEL ONLINE: Foto: Google Earth

Vergleichsweise gemäßigt äußerte sich Regierungschef Giuseppe Conte. Er kündigte größere Anstrengungen bei der Kontrolle der Infrastruktur an. "Das, was in Genua passiert ist, ist nicht nur für die Stadt eine tiefe Wunde, sondern auch für Ligurien und ganz Italien", schrieb er auf Facebook. Die Regierung werde einen entsprechenden Plan voranbringen: "Die Kontrollen werden sehr streng sein, denn wir können uns keine weiteren Tragödien wie diese erlauben."

Der Widerspruch gegen die Schuldzuweisungen hält sich bislang in Grenzen. Der frühere Verkehrsminister Graziano Delrio sagte laut Nachrichtenagentur Ansa, es sei respektlos gegenüber den Opfern, nun politische Spekulationen aufzuwerfen.

Im Video: Der Zusammenbruch der Morandi-Brücke

Video Vigili Del Fuoco / AP / DPA

Anfangs hatte es Vermutungen gegeben, ein heftiges Unwetter könnte den Polcevera-Viadukt in mehr als 40 Metern Höhe zum Einsturz gebracht haben. Augenzeugen hatten berichtet, dass kurz vor dem Einsturz ein Blitz in die Brücke eingeschlagen sei.

Die Ermittler halten das offenbar für unwahrscheinlich, wie aus Äußerungen des zuständigen Staatsanwalts Francesco Cozzi hervorgeht. Zum jetzigen Zeitpunkt von einem Unglück zu reden, obwohl es sich bei der Brücke um ein "Werk von Menschen" handele, das Instandhaltungen unterzogen worden sei, "erscheint mir ziemlich gewagt", sagte er dem Sender Rai News 24.

Bei dem Einsturz des 1967 eingeweihten Viadukts sind jüngsten Angaben zufolge mindestens 42 Menschen umgekommen. 16 Menschen seien verletzt, der Zustand von 12 Personen sei kritisch, teilte die Präfektur mit. Diese Zahl würde wohl noch weiter steigen, sagte Regionalpräsident Giovanni Toti der Nachrichtenagentur Ansa zufolge: Es gebe noch immer "zahlreiche Vermisste".