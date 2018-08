In Genua rechnen Experten damit, dass die Rettungsarbeiten nach dem Brückenunglück im Westen der italienischen Hafenstadt länger andauern werden. Es seien noch immer Autos in den gewaltigen Trümmerbergen zu sehen, sagte Federica Bornelli vom Roten Kreuz.

Auf die Frage, ob es noch Hoffnung auf Überlebende gebe, sagte Bornelli, man werde alles möglich machen, was möglich sei: "Der Einsatz hat sich nicht verlangsamt."

Die Bergungs- und Rettungsarbeiten gestalten sich allerdings äußerst schwierig. Ein einziges Auto zu bergen, habe zuletzt vier bis fünf Stunden gedauert. An jeder einzelnen Stelle müsse das Sicherheitsrisiko für die Einsatzkräfte neu bewertet werden, erst dann könne gearbeitet werden. Hinzu kommt, dass die Rettungsarbeiten für die Einsatzkräfte belastend sind, sagt Bornelli: "Die Arbeit ist in mentaler und physischer Hinsicht sehr anstrengend."

Während eines schweren Unwetters war am Dienstagmittag ein großes Stück des 40 Meter hohen Polcevera-Viadukts, das auch Morandi-Brücke genannt wird, eingestürzt. Die Brücke ist Teil der Autobahn 10, die Südfrankreich mit dem Piemont und der Lombardei verbindet.

Es werde erwartet, dass die Opferzahlen weiter steigen, sagte Regionalpräsident Giovanni Toti nach einem Besuch von Verletzten in einem Krankenhaus. Für den Großteil der Verletzten gebe es gute Heilungschancen, es werde aber unter der Brücke mit "zahlreichen Vermissten" gerechnet.

Im Video: Der Zusammenbruch der Morandi-Brücke

Video Vigili Del Fuoco / AP / DPA

Unter den Toten sind auch vier Franzosen sowie zwei Rumänen. Ob Deutsche unter den Opfern sind, ist bislang nicht bekannt. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, dass das deutsche Generalkonsulat in Mailand in engem Kontakt mit den italienischen Behörden stehe. Die Regierung in Rom will für alle Toten eine Staatstrauer ausrufen, wie Regionalpräsident Toti ankündigte.

SPIEGEL ONLINE: Foto: Google Earth

Die italienische Regierung macht bereits den Brückenbetreiber Autostrade per l'Italia für das Unglück verantwortlich, das Unternehmen weist diesen Vorwurf zurück (mehr über diesen Streit lesen Sie hier). Man habe die Brücke auf vierteljährlicher Basis entsprechend den gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Zudem habe die Regierung das Wartungs- und Unterhaltungsprogramm gutgeheißen.