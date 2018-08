Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli hat wegen des Brückenunglücks von Genua den Rücktritt der Führungsriege des Brückenbetreibers gefordert. Dem Unternehmen Autostrade per l'Italia solle die Lizenz zum Betrieb der Straße entzogen werden, sagte Toninelli dem Sender Rai 1. Es könnte zudem mit Strafzahlungen von bis zu 150 Millionen Euro belegt werden.

Auch Innenminister Matteo Salvini machte die mangelnde Instandhaltung der Brücke für das Unglück verantwortlich. Die Verantwortlichen müssten für das Desaster bezahlen, "alles bezahlen, teuer bezahlen", teilte er mit.

Der frühere Verkehrsminister Graziano Delrio sagte laut Nachrichtenagentur Ansa, es sei respektlos gegenüber den Opfern, politische Spekulationen aufzuwerfen. Bislang ist nicht klar, was die Katastrophe auslöste. An der Brücke wurden Bauarbeiten durchgeführt, zudem zog ein Unwetter über Genua hinweg.

Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung - der Regierungspartei, der auch Verkehrsminister Toninelli angehört - hatten Medienberichten zufolge noch 2013 prognostiziert, die Morandi-Brücke werde weitere hundert Jahre halten. Mit dieser auf dem offiziellen Parteiblog veröffentlichten Begründung hatten sie damals den Bau einer Entlastungsstraße in Genua abgelehnt, wie unter anderem der Sender Rai berichtet.

Der Polcevera-Viadukt auf der Autobahn 10 war am Dienstagnachmittag eingestürzt. Nach Angaben des Zivilschutzes waren etwa 35 Autos und drei Lastwagen auf der vierspurigen Morandi-Brücke im Westen der Großstadt unterwegs, als diese auf einem etwa hundert Meter langen Stück in etwa 45 Metern Höhe zusammenbrach.

Mindestens 35 Menschen kamen ums Leben, wie das Innenministerium am Morgen mitteilte. Die Präfektur in Genua meldete 37 Todesopfer, Innenminister Matteo Salvini sprach von 38 und der zuständige Staatsanwalt Francesco Cozzi von 42 Toten. Von den 16 Verletzten befinden sich den Angaben zwölf in kritischem Zustand. Unter den Opfern sollen auch drei Minderjährige im Alter von acht, zwölf und 13 Jahren sein.

"Eine tiefe Wunde für ganz Italien"

"Man kann nicht wissen, ob es weitere Überlebende gibt", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Emanuele Gissi. Die Suche werde mehrere Tage andauern. Die leicht zugänglichen Bereiche seien bereits durchsucht werden, sagte Gissi. Nun würden größere Betontrümmer bewegt, um die Suche auch auf schwer erreichbare Orte auszuweiten. Etwa 400 Mitglieder der Berufsfeuerwehr seien im Einsatz.

Regierungschef Giuseppe Conte kündigte größere Anstrengungen bei der Kontrolle der Infrastruktur an. "Das, was in Genua passiert ist, ist nicht nur für die Stadt eine tiefe Wunde, sondern auch für Ligurien und ganz Italien", schrieb Conte auf Facebook.

Er versprach, dass die Regierung einen außerordentlichen Plan zur Kontrolle der Infrastruktur voranbringen werde. "Die Kontrollen werden sehr streng sein, denn wir können uns keine weiteren Tragödien wie diese erlauben." Im Laufe des Tages will Conte nach eigenen Angaben Verletzte in den Krankenhäusern der norditalienischen Hafenstadt besuchen.

Der 1967 eingeweihte Polcevera-Viadukt steht bereits seit seiner Inbetriebnahme wegen hoher Bau- und Instandhaltungskosten in der Kritik. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren laut der Betreibergesellschaft Autostrade per l'Italia Bauarbeiten an der 1182 Meter langen Brücke im Gange.

Nach dem Unglück rückten Hunderte Rettungskräfte aus, in der Nähe des Unglücksorts wurden nach dem Einsturz vorsichtshalber Gebäude geräumt. Mehr als 400 Menschen seien deshalb obdachlos, erklärte Verkehrsstaatssekretär Edoardo Rixi.

Rixi zufolge werde der Einsturz weitreichende Konsequenzen haben, da die Brücke komplett abgerissen werden müsse. Das werde "schwerwiegende Auswirkungen" auf den Verkehr haben und so Probleme für Bürger und Unternehmen mit sich bringen.