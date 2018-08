Genua Mehr als 20 Tote bei Brückeneinsturz bestätigt

Bei dem Einsturz einer Autobahnbrücke im italienischen Genua sind nach Angaben des Verkehrsministeriums mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Es sei zu befürchten, dass die Zahl weiter steige, sagte Staatssekretär Edoardo Rixi dem Fernsehsender SkyTG24.

Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich betroffen über das Unglück: "Nach dem schrecklichen Brückeneinsturz sende ich den Menschen in Genua und in Italien meine Anteilnahme", teilte sie nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert mit. "Zusammen mit vielen Deutschen bin ich in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen."

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat Italien unterdessen Hilfe angeboten. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und dem ganzen italienischen Volk", schrieb der Politiker bei Twitter. "Frankreich steht in dieser Tragödie an der Seite Italiens und hält sich bereit, jegliche nötige Unterstützung zu leisten."

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa stürzte der Ponte Morandi, der auch als Polcevera-Viadukt bezeichnet wird, in mehr als 40 Metern Höhe auf einem etwa hundert Meter langem Stück ein.

