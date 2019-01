Einsturz der Morandi-Brücke Wie Geld den Riss durch Genua kitten soll

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Vielleicht ist es das letzte Foto, das Maria Domenica Certo machen kann von dem Haus, das nie mehr ihr Zuhause sein wird.

Mimma, wie sich die 71-Jährige nennt, geht langsam die kleine Anhöhe hoch neben der evakuierten Häuserzeile in Genuas Via Enrico Porro. Sie kramt ihr Smartphone aus der Handtasche, richtet es auf Haus Nummer 14 und den Betonstumpf der Morandi-Brücke, der hoch über dem Gebäude ins Nichts ragt. Klick-Klick, dann wendet sich Mimma ab. "Es war so, als würde ich auf einen Sarg schauen", wird sie später sagen. "Dieses Haus hat kein Leben mehr, keine Seele. Es fühlte sich fremd an."

Claus Hecking Mimma Certo vor dem Haus, in dem sie wohnte

Eigentlich dürften Mimma Certo und ihre neun Jahre jüngere Schwester Anna Rita gar nicht hier sein, auf diesem Baustellenparkplatz am Rande des Katastrophengebiets. Soldaten bewachen die "Zona Rossa" in Genuas Stadtviertel Certosa. Maschinen stehen in der Sperrzone rund um den einsturzgefährdeten Stumpf der kollabierten Brücke.

Bald sollen sie alles abreißen: den Pfeiler, die Fahrbahnüberreste und die Wohnblöcke drumherum, in denen 266 Familien lebten. Mimma und Anna Rita Certo haben 58 Jahre und zwei Monate lang in der Via Porro 14 gewohnt, dritte Etage rechts. Sie zogen 1960 mit ihren Eltern hier ein - noch bevor Arbeiter über den Häusern die vierspurige Morandi-Brücke hochzogen: ein Werk aus Beton und Stahl, damals in Italien als Symbol des Fortschritts gepriesen.

Am 14. August 2018 stürzte die Morandi-Brücke ein. Seither ist sie in Italien der Inbegriff für kollektives Versagen von Technik, Wirtschaft und Politik.

Mimma Certo war daheim, als sie kurz nach halb zwölf an jenem Tag über sich ein höllisches Krachen hörte. Sie lief auf den Balkon. Und sah im prasselnden Regen dort nichts, wo ein 90 Meter hoher Pfeiler und die Brückenfahrbahn gewesen waren. Riesige Betontrümmer und meterhohe Schuttberge auf dem Grund. Dazwischen total zerstörte Lastwagen und Autos, die in die Tiefe gestürzt waren. "Niemand rührte sich", sagt sie, "alles war totenstill."

43 Menschen starben bei dem "Crollo", dem Einsturz, einige wurden schwerverletzt. 664 Bewohner des Certosa-Viertels mussten ihre Wohnungen umgehend verlassen. Auch später durften sie nur kurz unter Aufsicht zurück, um ihre wichtigsten Habseligkeiten herauszuholen. Zu groß die Gefahr, dass weitere Brückenteile auf ihre Häuser stürzen könnten. Und Genua stand erst tagelang unter Schock. Danach begann das Verkehrschaos.

Das Viadukt war eine Hauptverkehrsader für die Stadt. Genua ist ein schmaler Streifen flaches Land: eingeklemmt zwischen einem mehrere Hundert Meter hohen Küstengebirge und dem Mittelmeer. Die Brücke über den Polcevera-Fluss verband den industriell geprägten Westen der Stadt mit dem bürgerlichen Osten, den Flughafen mit dem historischen Zentrum, den Containerhafen mit dem Fährhafen, West- mit Ostligurien, Südfrankreich mit der Toskana.

"Nach dem 'Crollo' war Genua monatelang geteilt, wie einst Berlin", sagt Hafenchef Paulo Emilio Signorini. Zehntausende Fahrzeuge pro Tag, die sonst die Morandi-Brücke überquert hätten, mussten ausweichen, meist auf eine völlig überfüllte Route durch die Stadt.

Cristian Pozzo steuert sein Taxi über eben diese Straße. "In der ersten Zeit nach dem Crollo" erzählt er, "gab es hier nichts als Staus und Blockaden." Im Hafen, dem wichtigsten Italiens, brach der Containerumschlag um 20 Prozent ein. Touristen stornierten ihre Reisen in das vermeintliche Katastrophengebiet - obwohl sich der "Crollo" weitab von der Renaissance-Altstadt ereignet hatte. Im Herbst trafen dann schwere Stürme die Stadt und verursachten Millionenschäden. Das einst so stolze Genua, ohnehin seit Jahren gebeutelt durch Deindustrialisierung, Italiens Dauermisere und die Abwanderung junger Leute, drohte in Depression zu versinken.

Aber neuerdings macht sich vorsichtiger Optimismus breit unter den 580.000 Einwohnern. Denn Genua scheint sich zu berappeln. "Der Verkehr fließt wieder viel besser, fast wie vor dem Unglück", freut sich Taxifahrer Pozzo. Hafenchef Signorini erwartet ein Wachstumsjahr, auch das Tourismusgeschäft hat wieder merklich angezogen. Und den Evakuierten winken großzügige Entschädigungen.

"Unsere Stadt ist wieder in bestem Zustand"

"Genua hat großes Glück, dass wir Marco Bucci haben", sagt Mimma Certo. "Er verhält sich nicht so wie andere Politiker." Den Bürgermeister hatten die Genovesen im Jahr vor dem "Crollo" ins Amt gewählt: als Kandidat eines Bündnisses rechtsgerichteter Parteien, nachdem vier Jahrzehnte lang die Sozialisten regiert hatten. Heute loben selbst Anhänger des linken Spektrums den Quereinsteiger aus der Pharmawirtschaft. Weil er einen guten Job macht als Krisenmanager.

Bucci, 59, grauer Vollbart, leuchtende dunkle Augen, nennt sich selbst einen "Weltmeister des halbvollen Glases". Und er nutzt jede Gelegenheit, um Zuversicht zu verbreiten. Den SPIEGEL hat Bucci zum Gespräch in sein Büro im Palazzo Tursi gebeten: ein Adelshaus aus dem 16. Jahrhundert mit Blick über die Altstadt. "Unsere Stadt ist wieder in bestem Zustand", erklärt der Bürgermeister. Und: "Ein politischer Anführer sollte optimistisch sein."

Claus Hecking Genuas Bürgermeister Marco Bucci

Beliebt ist Bucci aber vor allem wegen seiner Tatkraft. Er hält sich aus vielen politischen Ränkespielen heraus und fokussiert sich darauf, die alltäglichen durch den "Crollo" verursachten Probleme anzupacken. Allen voran das mit dem Verkehr.

Schon fünf Wochen nach dem "Crollo" eröffnete Bucci eine neue Alternativstraße für Lkw zum Hafen - die seither die Standardstrecke durch die Stadt deutlich entlastet. Gemeinsam mit Liguriens Regionalpräsident Giovanni Toti trieb der Bürgermeister die Reparatur einer wichtigen Eisenbahnstrecke voran, die von Brückentrümmern verschüttet worden war. Anfang Dezember ging schließlich eine Verbindung zwischen Flughafen und Stadtzentrum in Betrieb. U-Bahn und Busse fahren auf einigen Strecken gratis. "Es gibt keine Hindernisse mehr", sagt Bucci dem SPIEGEL.

Die Regierung hat mehr als eine Milliarde Euro versprochen

Viele Pendler dürften dies anders sehen. Sie stehen an einigen neuralgischen Punkten immer noch lange im Stau. Aber gerade im Hafen, mit 10.000 Arbeitplätzen das Herz der regionalen Wirtschaft, läuft das Geschäft wieder. Auch weil Speditionen Geld dafür winkt, dass sie weiter die Terminals von Genua ansteuern. Ihnen stellt der Staat für Verzögerungen, Umwege und Mehrkosten infolge des "Crollo" bis zum Jahr 2020 sogenannte Entschädigungen in Höhe von insgesamt 180 Millionen Euro bereit.

Geld soll vieles kitten in Genua. Mehr als eine Milliarde Euro hat die Regierung in Rom der Stadt versprochen. Ein Großteil davon soll von Autostrade kommen. Vieles deutet darauf hin, dass die Betreibergesellschaft hauptverantwortlich für den "Crollo" war. Zwar sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. Aber laut Zwischenberichten, die an italienische Medien durchsickerten, sollen mangelhaft gewartete und bereits erheblich durchgerostete Trägerseile gerissen sein - und so die Katastrophe ausgelöst haben.

Schon lange vor dem Unglück habe die Brücke merkwürdige Geräusche von sich gegeben; immer wieder seien ölige Flüssigkeiten herabgetropft, erzählt Mimma Certo. Aber das Unternehmen habe die Beschwerden der Anwohner nicht ernst genommen. "Autostrade hat uns die Brücke auf den Kopf fallen lassen", sagt sie. Doch auch der italienische Staat trage eine Mitschuld. "Es ist Aufgabe der Regierung und der Behörden, die öffentlichen Verkehswege zu kontrollieren."

Lichtsäulen auf neuer Brücke sollen an Opfer erinnern

Über die Mächtigen in Rom schütteln viele Genovesen den Kopf. Nach dem Einsturz hatte Verkehrsminister Danilo Toninelli von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung angekündigt, Autostrade alle Konzessionen in Italien zu entziehen - obwohl dies juristisch aussichtslos war. Als Autostrade anbot, binnen acht Monaten eine neue Brücke zu bauen, lehnte die Regierung ab und beschloss, Autostrade von den Wiederaufbauarbeiten ganz auszuschließen. Dies war ebenfalls rechtlich fragwürdig; das Unternehmen verklagte daraufhin die Regierung, das Verfahren währt noch.

"Unser Bürgermeister hat Probleme gelöst, und Rom hat Probleme geschaffen", meint Mimma Certo. Und Regionalpräsident Toti von der Berlusconi-Partei Forza Italia sagt: "Es wäre besser gewesen, Autostrade die Brücke wiederaufbauen zu lassen. Das wäre schneller gegangen." So aber tragen die juristischen Scharmützel mit dazu bei, dass die Abbrucharbeiten nicht wie gewünscht vorankommen.

Bürgermeister Bucci, der auch Kommissar für den Wiederaufbau ist, verspricht trotz allem: Zu Weihnachten werde die neue Brücke stehen - und im April 2020 für den Verkehr freigegeben. 202 Millionen Euro soll das Viadukt kosten. 43 Lichtsäulen soll es bekommen, eine für jeden Toten - so hat es der Stararchitekt Renzo Piano aus Genua ersonnen.

REUTERS Renzo Piano

Errichten sollen es der Baukonzern Salini Impregilo sowie die staatlich kontrollierten Unternehmen Fincantieri und Italferr. Und für sämtliche Kosten aufkommen soll Autostrade.

Das Unternehmen hat bereits mehrmals gezahlt. 25 Millionen Euro etwa an die Angehörigen der Toten; weitere 25 Millionen sollen folgen. Die Evakuierten bekamen kurz nach dem Unglück 8000 Euro Soforthilfe pro Familie. Nun sollen sie als Entschädigung für ihre Wohnungen 2025 Euro je Quadratmeter erhalten, plus 81.000 Euro Pauschale für die Evakuierung und die Suche nach einer neuen Bleibe. Es ist ein anständiger Preis: Vor dem "Crollo" wechselten solche Immobilien für 700 bis 800 Euro pro Quadratmeter den Besitzer.

"Finanziell sind wir zufrieden", sagt Anna Rita Certo. "Damit kann man etwas Neues kaufen, und es bleibt Geld übrig." Aber die Nachbarschaft sei auseinandergerissen worden. Und traumatisiert sind viele Evakuierte bis heute.

Claus Hecking Mimma Certo (r.) mit ihrer Schwester Anna Rita Certo

Als die Schwestern in einem Café nahe der Zona Rossa zufällig eine frühere Nachbarin treffen, kriegt diese plötzlich einen Weinanfall. Mimma nimmt die Frau in ihre Arme. Sie selbst konnte nach dem Unglück nächtelang nicht schlafen, bekam immer wieder Panikattacken. Als sie sich dann von Psychologen betreuen ließ, auf Rechnung von Autostrade, wurde es besser.

Jetzt wollen sie nach vorn blicken, die beiden Schwestern. Sie wohnen in einer kleinen Wohnung im Stadtzentrum. Aber sie kommen immer wieder hierher nach Certosa: um die alten Freunde und Nachbarn zu treffen, in den kleinen Geschäften einzukaufen und sich zu engagieren für das über die Jahre heruntergekommene Viertel. "Hier ist noch immer unsere Heimat", sagt Mimma Certo. Auch wenn es sich für sie nicht mehr immer so anfühlt.

Zusammengefasst: Der Einsturz der Morandi-Brücke im August 2018 war eine Katastrophe für Genua. Nun wächst bei Bürgern und Verantwortlichen der Optimismus - nach dem Ausfall des wichtigen Verkehrswegs wurden andere Routen etabliert. Eine von Architekt Renzo Piano entworfene neue Brücke soll 2020 für den Verkehr freigegeben werden. Für den Neubau müssen die verbleibenden Teile der Brücke ebenso abgerissen werden wie manche Wohnblöcke in der Umgebung. Mehr als 200 Familien sind davon betroffen. Sie sollen auch dank finanzieller Hilfe des Staats eine neue Bleibe finden.