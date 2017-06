Verkehrskontrolle in den USA Fahrer kutschiert Alien-Puppe durch die Gegend

Diese Verkehrskontrolle wird nicht so schnell in Vergessenheit geraten: Die Polizei in Atlanta teilt mit, auf dem Beifahrersitz eines Wagens habe sich eine mannshohe Alien-Puppe befunden.

Mit diesem Beifahrer war ein Mann mit rund 135 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen. Nicht gerade Warp-Geschwindigkeit, aber deutlich zu schnell - das Auto wurde gestoppt.

Die Polizei fand die Puppe im Auto offenbar so witzig, dass es bei einer Ermahnung des Fahrers blieb. Warum er die Figur im Auto herumkutschierte, habe er nicht gesagt, hieß es.