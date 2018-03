Die Salatgurken sind zu krumm, die Kartoffeln zu klein, die Möhren zu verwachsen. Was in dem Lebensmittelladen SirPlus im Berliner Stadtteil Charlottenburg in den Regalen liegt, nehmen Supermärkte den Landwirten normalerweise nicht ab. Das Gemüse landet auf dem Müll.

"Das ist eine riesige Verschwendung", sagt Raphael Fellmer, Betreiber von SirPlus. Der 47-Jährige kauft deshalb für kleines Geld non-konformes Obst und Gemüse auf verkauft es zu Dumping-Preisen weiter. Die Schale Himbeeren gibt es für 50 Cent, eine Kiste mit reifen Mangos und Kakifrüchten für fünf Euro.

Zusätzlich kauft Fellmer zu einem Bruchteil des üblichen Einkaufspreises Kekse, Nudeln, Tee, Safttüten und alle anderen möglichen Lebensmittel auf, die Großhändler, Supermärkte oder andere Firmen nicht mehr haben wollen. Er ist fortwährend auf der Suche nach neuer Ware, neuen Lieferanten. "Nach der AirBerlin-Pleite hatte die Fluggesellschaft 70.000 kleine Chipstüten übrig", sagt Fellmer und zeigt auf ein Regal. "Die stehen jetzt bei uns."

Aktivist, "Mülltaucher", Talkshowgast

Geld verdienen mit Ausschussware - das klingt nach einer genialen Geschäftsidee. Aber Fellmer wirkt so gar nicht wie einer, der auf Gewinne aus wäre. Einige kennen den Mann, der die grauen Haare zum Zopf gebunden hat und jeden neuen Besucher mit einer Umarmung begrüßt, als Buchautor und Talkshow-Gast. Vor einigen Jahren machte er mit einem "Geldstreik" von sich reden - aus Protest gegen Auswüchse von Kapitalismus, Globalisierung und Umweltzerstörung.

Er erzählt, wie er nach Südamerika trampte statt zu fliegen. Wie er abgelegte Klamotten von Freunden trug, in leerstehenden Wohnungen wohnte und sich von Lebensmitteln ernährte, die Supermärkte aussortiert hatten. "Ich habe jahrelang nur aus der Tonne gelebt."

Der 47-Jährige machte sich den Kampf gegen die Verschwendung von Essen schließlich zur Lebensaufgabe. Mit anderen Aktivisten habe er die Foodsharing-Bewegung in Deutschland initiiert, sagt er. Die Idee: Noch genießbare Lebensmittel vor den Müllhalden der Überfluss-Gesellschaft bewahren, Lebensmittel-Retter werden.

Konsumverhalten befördert Wegwerf-Kultur

Nach Schätzungen der Deutschen Umwelthilfe landen in Deutschland jedes Jahr rund 18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall. Das Bundeszentrum für Ernährung geht von elf Millionen Tonnen aus. Geschätzter Wert: mehr als 20 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte der Lebensmittel wird den Angaben zufolge in Privathaushalten weggeworfen. Der Rest entfällt auf Industrie, Handel und Großverbraucher.

Lebensmittel-Verschwendung Produktion Obst und Gemüse wird oft schon während der Ernte und Produktion aussortiert, etwa weil es unreif geerntet wird oder schief gewachsen ist. Entsprechende EU-Normen hat man zwar gestrichen, trotzdem nehmen beispielsweise krumme Gurken mehr Platz im Karton ein als gerade und lassen sich oft schlechter verkaufen. Handel Lebensmittel-Erzeuger sind nach EU-Recht verpflichtet, für die meisten verpackten Essensprodukte ein Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) anzugeben. Supermärkte fürchten, dass sie auf abgelaufener Ware sitzenbleiben, obwohl diese oft deutlich länger haltbar ist - und sortieren sie vorzeitig aus. Käufer Kunden wiederum werfen Lebensmittel mit abgelaufenem MHD oft vorschnell weg, weil sie davon ausgehen, dass die Ware nicht mehr genießbar ist. Viele haben sich zudem ein Konsumverhalten angewöhnt, wonach sie aus einer großen Vielfalt wählen wollen und mehr als nötig einkaufen, zumal gerade Discounter Lebensmittel oft wiederum werfen Lebensmittel mit abgelaufenem MHD oft vorschnell weg, weil sie davon ausgehen, dass die Ware nicht mehr genießbar ist. Viele haben sich zudem einangewöhnt, wonach sie aus einer großen Vielfalt wählen wollen und mehr als nötig einkaufen, zumal gerade Discounter Lebensmittel oft sehr billig anbieten.

Fellmer findet die Verschwendung absurd. "Wir schmeißen auch Essen weg, das aus Ländern importiert wurde, in denen Menschen hungern. Das ist doch unerträglich." Zumal die (Über-)Produktion das Klima belaste, den Planeten in Gefahr bringe. Die Rettung von Lebensmitteln ist für ihn ein Ansatz, die Welt "ein bisschen besser zu machen".

Das solle aber nicht mehr in einer Nische wie beim "Containern" oder "Mülltauchen" passieren, sondern "mainstreamfähig" werden. Auch deshalb der Laden. Fellmer hat ihn im Sommer gegründet und im Januar zusätzlich einen Online-Versand gestartet. "Wir wollen alle erreichen." Bisher sieht das gut aus. Fellmer spricht von mehr als 600 Kunden pro Tag. Das Geschäft ist an einem gewöhnlichen Freitagvormittag gerammelt voll. Die Kundschaft ist vielfältig.

Dass das Sortiment bei SirPlus längst nicht so vielfältig ist wie in einem normalen Supermarkt, stört offenbar nicht. "Ich finde abartig, wie viel Essen weggeschmissen wird, und deshalb kaufe ich auch nicht das, worauf ich gerade Bock habe, sondern das, was es gerade gibt", sagt Bea, 22.

Verzicht auf Vielfalt - das ist für Bea ein Beitrag, um Verschwendung zu stoppen. Netter Nebeneffekt: Sie und ihr Freund können sich im Laden für gerettete Lebensmittel Dinge leisten, die im Supermarkt nebenan unerschwinglich für sie wären. Das gilt auch für andere Kunden, die sich hier - anders als bei der Berliner Tafel - nicht als "arm" ausweisen müssen.

"Die Preise sind Nebensache"

Kathleen, 34, und Patrick, 44, sind durch die halbe Stadt gefahren, um den Laden kennenzulernen. Die Preise seien eher Nebensache. "Es geht darum, den Lebensmitteln ihren Wert zurückzugeben", sagt Kathleen. Ihr gefällt auch, dass Obst und Gemüse nicht in Plastik verpackt sind.

Egal wen man in der langen Schlange vor der Kasse fragt - fast alle Kunden sagen, es sei ihnen wichtig, "bewusst" einzukaufen. Dafür nehmen sie eine Wartezeit von gut 30 Minuten in Kauf, kommen ins Gespräch, tauschen Rezepte aus. Fast keiner meckert. Nur eine Frau schert entnervt aus der Reihe aus - und ruft damit Kopfschütteln hervor.

Die Kundschaft fühlt sich offenbar vereint in dem Bewusstsein, dass es hier um mehr geht als ums Einkaufen - es geht auch um Entschleunigung, Miteinander und Protest etwa gegen Verpackungswahn oder Lebensmittelverschwendung.

Für Fellmer gehört das zum Erfolgsrezept des Ladens: "Viele Menschen haben das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft etwas falsch läuft. Sie wollen das ändern, wissen aber nicht wie. Bei uns haben sie eine konkrete Möglichkeit." Er sagt: "Nach bio, vegan und Fair Trade wird 'gerettet' der neue Trend." Ist das zu weit gedacht?

Immerhin hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Mehrere Supermärkte bieten abgelaufene Ware zu Schnäppchenpreisen an. Großmärkte wie Metro verpflichten sich, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

Das Bundesministerium für Ernährung will unter anderem mit der Rezepte-App "Zu gut für die Tonne" Deutschlands Ziel näherkommen, die Lebensmittelverschwendung bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren. Restaurants packen Gästen übriggebliebenes Essen in "Beste Reste"-Boxen für zu Hause ein. Die Foodsharing-Initiative, gegründet 2012, zählt nach eigenen Angaben mehr als 25.000 Freiwillige. Daneben gibt es den Berliner Verein "Restlos Glücklich", der Kochkurse mit geretteten Lebensmitteln anbietet. Oder den Kölner Laden "The Good Food".

"Unser Hauptansatz ist, zur Nachernte auf die Felder in der Region zu gehen und Gemüse mitzunehmen, dass die Landwirte sonst unterpflügen würden", sagt Gründerin Nicole Klaski. "Die Landwirte sagen uns, dass sie das nicht verkauft bekommen, nicht mal in ihrem Hofladen, aber bei uns freuen sich Kinder über Möhren mit zwei Beinen."

Die Kunden legten meist selbst fest, welchen Preis sie für die Waren zahlen. "Ganz viele Leute helfen mit, so trägt sich der Laden selbst", erzählt Klaski am Telefon. "Ich sitze gerade im Auto eines Kunden, der mich spontan zu einem Supermarkt bringt, um eine Palette Paprika zu retten."

Ambitioniertes Minusgeschäft

"Das Bewusstsein ändert sich", sagt Sabine Werth, Vorsitzende der Berliner Tafel, die sich seit mehr als zwanzig Jahren für die Rettung von Lebensmitteln einsetzt. Sie findet allerdings, dass die Politik viel aktiver werden müsste und beispielsweise neue Regeln zum Mindesthaltbarkeitsdatum durchsetzen soll. Die Industrie habe - strukturell betrachtet - bisher wenig Anlass, Verschwendung zu stoppen. "Die produziert nicht für den Bedarf, sondern so viel, wie sie verkaufen kann. Je mehr, desto besser."

Das Konzept von SirPlus sieht Werth kritisch. "Da können auch Normalverdiener einkaufen. Wir dagegen verteilen die geretteten Lebensmittel nur an Bedürftige." Viele arme Menschen könnten sich zum Beispiel Bio-Produkte nur bei der Tafel leisten und nicht regulär im Supermarkt. "Deshalb finde ich es aus politischen Gründen wichtiger, Arme zu unterstützen. Der Bedarf ist riesig."

Fellmer dagegen glaubt, dass man sich gegenseitig keine Konkurrenz macht - weil auch das Angebot an weggeworfenen Lebensmitteln riesig sei. Bisher hat das Unternehmen mit mehreren Festangestellten allerdings einen Haken: Es wirft keinen Gewinn ab. Zahlen will Fellmer nicht nennen. Nur so viel: "Wir haben den Umsatz der ersten Monate zwar verdreifacht, aber bisher ist das unterm Strich noch ein Minusgeschäft." Und das, obwohl er dank Unterstützern keine Pacht zahlen muss.

Entmutigen lässt er sich nicht. "Es geht ja nicht darum, große Gewinne zu machen, sondern möglichst viele Lebensmittel zu retten." Fellmer will über einen Kredit bald in einen zweiten Laden investieren. Am liebsten hätte er irgendwann eine ganze Handelskette - ein Lebensmittel-Retter-Imperium.

