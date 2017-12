In Gernsheim soll ein Traktorfahrer sechs Radaranlagen zerstört haben. Die Blitzer wurden laut Polizei am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge entstand dabei ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro.

Offenbar hatte es der Fahrer gezielt auf Blitzer in der Kleinstadt abgesehen: Die mutmaßlichen Tatorte liegen nur wenige Kilometer auseinander. Die Polizei stellte den Trecker des 63-Jährigen sicher. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Es ist nicht das erste Mal, dass Radaranlagen beschädigt werden. Im Jahr 2015 wurden beispielsweise ebenfalls in Hessen drei Blitzer mit einem Bagger abgerissen.