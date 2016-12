kurz & krass "Gescheiterter Alchemist" löst Polizeieinsatz aus

Es ist ein alter Traum, Gold herzustellen. Ein 28-Jähriger aus Rheinland-Pfalz träumte ihn in gewisser Weise auch. Nach üppigem Chemikalieneinsatz stand die Polizei bei ihm in der Wohnung.

Der Mann wollte Gold aus Handy- und Computerplatinen herauslösen. Weil es aus der Wohnung in Braubach nach Chemikalien roch, rief die Vermieterin die Polizei. In der Wohnung fanden die Beamten am Mittwoch zahlreiche Substanzen, die sich unter anderem auch für die Herstellung von Drogen und Sprengstoff eigneten. Die Wohnung wurde gesichert und Experten des Landeskriminalamts Mainz hinzugezogen.

Der 28-Jährige sagte, seine Versuche, das Gold aus den Platinen herauszulösen, seien erfolglos geblieben. Die Polizei glaubt dem Hobby-Chemiker offenbar. In einer Mitteilung nannte sie ihn einen "gescheiterten Alchemisten". Es werde nun ermittelt, ob die Ausstattung in der Wohnung nach Umwelt- und Abfallrecht genehmigungspflichtig war. Von den Substanzen selbst sei aber keine Gefahr ausgegangen.