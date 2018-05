Blow-ups in Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein Hitze beschädigt Autobahnen

Landwirte leiden wegen der Trockenheit unter Ernteausfällen, Gewitter bringen nur vereinzelt Abkühlung: Nun hat die Hitze in Nord- und Ostdeutschland auch zu Schäden an den Autobahnen geführt.

In Schleswig-Holstein stellte sich der Beton auf der Autobahn 1 an mehreren Stellen zwischen Bad Oldesloe und dem Autobahnkreuz Bargteheide auf. Der Straßenbaubetrieb des Landes begann nach eigenen Angaben am Mittwoch mit der Arbeit an den Blow-ups genannten Hitzeschäden. In Schleswig-Holstein war es der wärmste Mai seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen im Jahr 1881.

Die Bauarbeiten an der A1 sollen etwa eine Woche dauern. Beide Fahrtrichtungen sind offen, jedoch müssen Autofahrer mitunter mit nur einer statt mit drei Spuren auskommen.

In Sachsen-Anhalt brach auf der Autobahn 9 zwischen Weißenfels und Naumburg die Fahrbahndecke auf. Bis Freitag solle die Fahrbahn in Richtung München repariert werden, teilte das Landesverkehrsministerium in Magdeburg mit. Zwei Spuren mussten demnach gesperrt werden. Die Behörden in beiden Bundesländern warnen vor Staus. In Schleswig-Holstein empfahl der Landesbetrieb ortskundigen Autofahren, die von Urlaubern auf dem Weg an die Ostsee viel genutzte Strecke zu umfahren.

Bei länger anhaltenden, heißen Temperaturen entstehen auf Deutschlands Autobahnen immer wieder plötzlich Blow-ups. Der ADAC rät Auto- und speziell Motorradfahrern, an solchen Stellen besonders vorsichtig zu fahren. Tempolimits und genügend Abstand sollten unbedingt eingehalten werden.

Warme Luftmassen aus subtropischen Gefilden sorgen weiter für Hitze und Unwetter. Das ausgedehnte Tiefdruckgebiet "Wilma" bringe bis einschließlich Samstag immer wieder Schauer und örtliche starke Gewitter, kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag an. Starkregen, Hagel und Sturmböen seien keine Seltenheit. Dabei steigen die Temperaturen vielerorts auf mehr als 30 Grad.