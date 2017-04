Schwerer Unfall auf der A2 Lastwagen kippt auf Auto - Mutter und Sohn sterben

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 bei Lauen in Niedersachsen sind eine Mutter und ihr zehnjähriger Sohn ums Leben gekommen. Zwei Lastwagenfahrer wurden leicht verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein Lkw gegen 16.15 Uhr am Donnerstag an einem Stauende auf den Wagen der 43-Jährigen aufgefahren und drückte diesen gegen einen davor fahrenden Lastwagen. Bei dem Aufprall kippte das Führerhaus des auffahrenden Sattelzugs auf den Geländewagen und zerdrückte diesen. Mutter und Kind starben noch am Unfallort.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Sie sollen sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover (Telefonnummer 0511 109-1888) melden.