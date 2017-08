Großeinsatz auf der A24 Leck in Transporter mit Salpetersäure

Die Autobahn 24 in Brandenburg ist zwischen Neuruppin und Herzsprung voll gesperrt. Grund dafür ist ein Leck an einem mit Salpetersäure beladenen Gefahrguttransporter. Die Säure sei ausgetreten und auf die Fahrbahn und ins Erdreich gelangt, sagte eine Polizeisprecherin. Verletzt wurde bislang niemand.

Laut Polizei bemerkte der Fahrer des Transporters mit 23 Tonnen Salpetersäure an Bord am Montagabend, dass einer der beiden Tanks mit 11.000 Litern Säure ein Leck hatte. Er informierte demnach die Polizei. Die Feuerwehr war am Dienstagmorgen mit 140 Einsatzkräften vor Ort. Wodurch der Tank des Lasters beschädigt wurde, ist unklar.

"Das Abpumpen läuft bereits und wird noch Stunden dauern", sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Der Tanklaster steht auf dem Rasthof Walsleben (Kreis Ostprignitz-Ruppin). Die beiden Rastplätze Walsrode Ost und West wurden geräumt.

"Es hat sich eine Gaswolke gebildet, die in Richtung Feld und Wald abzieht," sagte eine Polizeisprecherin. Zwei Wohnhäuser des Ortes Walsleben seien evakuiert worden. Zehn Erwachsene und drei Kinder wurden in Sicherheit gebracht. Nicht ausgeschlossen war, dass weitere Anwohner ihre Häuser verlassen müssen.

Salpetersäure wirkt ätzend auf Haut und Atemwege. Es kann zu Geruchsbelästigungen kommen.

Wann die Autobahn wieder freigegeben werden könne, sei noch nicht absehbar, hieß es im Lagezentrum. Die Autos würden über Bundes- und Landstraßen umgeleitet. Die Autofahrer wurden gebeten, die A24 weiträumig zu umfahren.

Die Autobahn gilt mit der sich anschließenden A19 nach Rostock als Hauptstrecke von und zur Ostsee. Es hätten sich auf der Route bereits kilometerlange Staus gebildet, hieß es am Morgen.