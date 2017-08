A3 Brüder steigen auf Autobahn aus - Eltern fahren weiter

Eine Familie aus Bonn war am frühen Samstagmorgen auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen, als sie auf der A3 in einen Stau geriet. Ein anderes Auto war auf der Autobahn liegengeblieben, so dass die Familie kurz im einspurigen Baustellenbereich halten musste.

Den Stopp nutzten die beiden 13 und 14 Jahre alten Söhne, um einem dringenden Bedürfnis nachzugehen und verschwanden im Gebüsch. Das bemerkten die Eltern allerdings nicht - und fuhren los, als der Verkehr wieder anrollte.

In ihrer Not wandten sich die Brüder an Polizisten, die gerade den liegengebliebenen Pkw abschleppen ließen. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen nach dem elterlichen Fahrzeug ein und brachte die beiden Teenager zu einer Raststätte. In der Zwischenzeit hatten die Eltern das Malheur auch selbst bemerkt und waren bereits wieder auf der Rückfahrt.

Auf der Raststätte Bad Camberg-West erfolgte schließlich die Familienzusammenführung. Ihren Flieger in den Urlaub hatte die Familie allerdings verpasst.