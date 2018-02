A3 in Hessen Lkw rammt Fernbus - mindestens zwei Tote

Bei einem Auffahrunfall mit einem Fernbus und mehreren Lastwagen sind auf der Autobahn 3 bei Limburg mindestens zwei Menschen getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen kamen der Busfahrer und ein Lkw-Fahrer bei dem Unglück in Hessen ums Leben. Die Passagiere des Busses hätten sich retten können, teilte die Polizei mit.

Zwischen Bad Camberg und Limburg-Süd auf der Autobahn in Fahrtrichtung Köln fuhr der 40-Tonner laut Polizei an einem Stauende auf den Bus auf. Der Reisebus wurde demnach gegen einen weiteren Lastwagen geschoben, der wiederum auf einen dritten Laster stieß.

Erst am Montag hatte ein Lkw auf der Autobahn 5 im nördlichen Baden-Württemberg mehrere Autos zusammengeschoben. Bei dem Unfall starben vier Menschen, drei davon gehörten zu einer Familie aus Nordrhein-Westfalen. Die Eltern im Alter von 51 und 46 Jahren sowie eine 13 Jahre alte Tochter kamen ums Leben. Eine zweite Tochter im Alter von 15 Jahren überlebte schwer verletzt. Zudem starb der 60 Jahre alte Fahrer des anderen Autos.

Wie viele Verletzte es bei dem Unfall auf der A3 gibt, konnte die Polizei bislang nicht sagen. Mehrere Menschen müssten aber medizinisch versorgt werden. Die Polizei sperrte die A3 in Fahrtrichtung Köln. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Aufgrund des Unfalls wurde eine #Vollsperrung ❗ eingerichtet. Außerdem wird unser Hubschrauber eingesetzt um Übersichtsaufnahmen vom Unfallort fertigen zu können. https://t.co/beWvXhvsOQ — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) 13. Februar 2018

Der Reisebus war im Auftrag des Fernbusanbieters Flixbus in Richtung Köln unterwegs. Dies teilte das Unternehmen in München mit. An Bord waren nach ersten Erkenntnissen 15 Menschen, darunter der Fahrer. Weitere Details wurden nicht genannt.

Nach dem Unfall auf der A5 zeigt sich die Polizei empört über Schaulustige. "Wie man auf der Gegenfahrbahn effekthascherisch Aufnahmen eines schweren Unfalls machen kann, ist für uns schlicht unverständlich und pietätlos", sagte Polizeisprecher David Faulhaber. "Beim gestrigen Unfall war die Feuerwehr - zusätzlich zur schwierigen Bergung - erheblich damit beschäftigt, Sichtschutz aufzubauen."

Bei einem Gafferunfall auf der Gegenfahrbahn bei St. Leon-Rot hatte sich ein weiterer schwerer Auffahrunfall mit sieben Autos ereignet. Drei Menschen wurden dabei verletzt.