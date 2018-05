A38 in Sachsen-Anhalt Autofahrer erleidet Herzinfarkt - Lkw-Fahrer verhindert Unglück

Mit seinem Sattelzug schirmte er einen in Not geratenen Autofahrer ab: Auf einer Autobahn in Sachsen-Anhalt hat ein Lkw-Fahrer ein schweres Unglück abgewendet.