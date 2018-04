Tödlicher Unfall Fahrer steigt auf der Autobahn aus und wird überrollt

Auf der Autobahn 67 in Hessen ist ein Mann nach einer Panne von mehreren Autos erfasst und getötet worden. Der Wagen des 25-Jährigen aus Rüsselsheim habe am Donnerstagabend komplett dunkel auf dem Seitenstreifen nahe Büttelborn gestanden, teilte die Polizei in Darmstadt mit.

Der Fahrer des Wagens sei am Fahrbahnrand stehend erst von den Außenspiegeln zweier vorbeifahrender Autos gestreift worden und dadurch auf die Fahrbahn getaumelt. Dort erfasste ihn ein weiterer Wagen und schleuderte ihn auf die linke Spur, wo ihn ein viertes Auto überrollte.

Laut Polizei kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Die anderen beteiligten Autofahrer wurden nicht verletzt. Die Autobahn war am späten Abend ab der Anschlussstelle Büttelborn in Fahrtrichtung Darmstadt gesperrt.

Es ist bereits der zweite Unfall ähnlicher Art binnen einer Woche. Erst am Dienstag war ein Autofahrer auf der A4 bei Köln nach dem Aussteigen von einem Lastwagen erfasst und getötet worden, nachdem sein Auto auf dem Seitenstreifen mit einer Panne liegen geblieben war.

Am Donnerstag wurde außerdem ein 25 Jahre alter Fußgänger auf der Autobahn 9 in Oberfranken von einem Lastwagen erfasst und anschließend mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Warum sich dieser Mann auf der Autobahn befand, ist allerdings offen. Ein Pannenfahrzeug sei nicht in der Nähe gewesen, sagte ein Polizeisprecher.