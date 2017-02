Alabama Mann fährt in Schülerparade und verletzt 12 Kinder

Während einer Faschingsparade im US-Bundesstaat Alabama ist ein 73 Jahre alter Mann in eine Gruppe von Schülern gefahren. Die Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren nahmen mit ihrer High-School-Band an dem Karnevalsumzug teil. Zwölf von ihnen wurden verletzt. Vier davon seien in einem kritischen Zustand, sagte ein Sprecher der Stadt Gulf Shores, wo sich der Unfall ereignet hatte.

Die Band sei gerade losgegangen, als der 73-Jährige mit seinem Geländewagen in die Gruppe gefahren sei.

Für eine absichtliche Tat gebe es keine Anzeichen. "Alle Anzeichen sprechen dafür, dass es sich hier um einen tragischen Unfall mit einem älteren Mann handelt", sagte der örtliche Polizeichef ED Delmore. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenmissbrauch des Fahrers gebe es nicht. Der Fahrer befinde sich in Polizeigewahrsam und unterziehe sich freiwillig medizinischen Tests.

Die Veranstaltung wurde abgesagt. Bei einer Karnevalsparade in New Orleans war am Samstagabend ein offenbar betrunkener Autofahrer in die Zuschauermenge gefahren und hatte 28 Menschen verletzt.