Rekordsumme Einsteins "Gottesbrief" für 2,9 Millionen Dollar versteigert

Die Auktion dauerte rund vier Minuten und am Ende war einer der Bieter um knapp 2,89 Millionen US-Dollar (2,55 Millionen Euro) ärmer - aber um ein bedeutendes Schriftstück reicher: In New York ist ein handgeschriebener Brief Albert Einsteins versteigert worden.

Zwei anonyme Telefonbieter hätten sich bei der Auktion in New York den Wettstreit geliefert, teilte das Auktionshaus Christie's mit und sprach von einem Rekordpreis. Wer den sogenannten Gottes-Brief ersteigerte, wurde bislang nicht bekannt. Christie's hatte das Dokument vorab auf bis zu 1,5 Millionen Dollar geschätzt.

Der zwei Seiten lange Brief aus dem Jahr 1954 ist an den Philosophen Eric Gutkind adressiert. Darin bezweifelt Einstein die Existenz Gottes und führt aus, dass für ihn das Wort "Gott" nichts anderes als der Ausdruck menschlicher Schwäche sei. Die Bibel sei eine Ansammlung von ehrwürdigen, aber vergleichsweise einfachen Geschichten.

Auch seine eigene, jüdische Religion bezeichnet er wie alle anderen Religionen als Aberglauben. Den Brief verfasste er an der Universität Princeton in den USA, ein Jahr vor seinem Tod im Alter von 76 Jahren.

Zuletzt war dieser Brief laut Christie's im Jahr 2008 für 404.000 Dollar an einen privaten Sammler verkauft worden.

Gott als Ausdruck menschlicher Schwäche Die Auktion dauerte rund vier Minuten und am Ende war einer der Bieter um knapp 2,89 Millionen US-Dollar (2,55 Millionen Euro) ärmer - aber um ein bedeutendes Schriftstück reicher: In New York ist ein handgeschriebener Brief Albert Einsteins versteigert worden. Zwei anonyme Telefonbieter hätten sich bei der Auktion in New York den Wettstreit geliefert, teilte das Auktionshaus Christie's mit und sprach von einem Rekordpreis. Wer den sogenannten Gottes-Brief ersteigerte, wurde bislang nicht bekannt. Christie's hatte das Dokument vorab auf bis zu 1,5 Millionen Dollar geschätzt. Der zwei Seiten lange Brief aus dem Jahr 1954 ist an den Philosophen Eric Gutkind adressiert. Darin bezweifelt Einstein die Existenz Gottes und führt aus, dass für ihn das Wort "Gott" nichts anderes als der Ausdruck menschlicher Schwäche sei. Bereits vor wenigen Wochen wurde in Jerusalem ist ein Brief des Physikers an seine Schwester Maja versteigert. Bei der Auktion kam das Schreiben für umgerechnet knapp 28.400 Euro unter den Hammer, wie das Auktionshaus Kedem mitteilte. Einstein (hier 1954) habe in dem Brief bereits 1922 auf die Schwierigkeiten für Juden in Deutschland verwiesen, hieß es. Einstein wurde in Ulm geboren, musste aber als Jude vor den Nazis in die USA fliehen. "Hier sind wirtschaftlich und politisch düstere Zeiten im Anzuge", schrieb Einstein in dem rund eineinhalb Seiten langen Brief auf Deutsch. "Mach Dir keine Sorgen um mich, ich habe selbst auch keine Angst, wenn es auch nicht ganz koscher ist, die Menschen sind eben aus dem Häuschen." Man gehe davon aus, dass Einstein den Brief in Kiel schrieb, bevor er zu Vorträgen nach Asien aufbrach, teilte das Auktionshaus mit. 1921 hatte Einstein bereits den Nobelpreis für Physik erhalten. Ein handschriftlicher Sinnspruch Einsteins war im vergangenen Jahr für 1,56 Millionen Dollar versteigert worden: Einstein hatte das Blatt Papier einem Dienstboten in Japan vor fast hundert Jahren zugesteckt, möglicherweise als eine Art Trinkgeld. Auf dem Briefpapier des Hotels steht geschrieben: "Stilles bescheidenes Leben gibt mehr Glück als erfolgreiches Streben, verbunden mit beständiger Unruhe." Der Zettel erzielte ein Vielfaches des Schätzpreises von 5000 bis 8000 Dollar. Das Bieten begann bei einem Preis von 2000 Dollar, es endete etwa 25 Minuten später bei dem Millionenbetrag. Noch nie sei in Israel so viel Geld für ein Dokument gezahlt worden, sagte ein Sprecher des Auktionshauses. Einstein hatte dem Dienstboten 1922 im Hotel Imperial in Tokio während einer Vortragsreise zwei Botschaften zugesteckt. Die zweite wurde ebenfalls versteigert, sie lautet: "Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg." Der neue Eigentümer dieses Zettels zahlte mehr als 200.000 Dollar. Bereits im Juni 2017 waren in Jerusalem Briefe des 1955 verstorbenen Physikers versteigert worden. Die meisten der Schreiben aus den Jahren 1951 bis 1954 sind an den US-Physiker David Bohm gerichtet und beschäftigen sich unter anderem mit der Frage der göttlichen Schöpfung und der Situation in Israel. Eines der Schreiben an Bohm kaufte der israelische Illusionist Uri Geller. Bohm habe 1973 an einer Londoner Universität Gellers "paranormale Fähigkeiten" wissenschaftlich getestet, sagte der TV-Magier.

Erst vor wenigen Wochen war ein Brief des Physikers an seine Schwester Maja in Jerusalem versteigert worden. Das Schreiben kam für umgerechnet knapp 28.400 Euro unter den Hammer. In dem Brief aus dem Jahr 1922 verwies Einstein auf die Schwierigkeiten für Juden in Deutschland; später floh er selbst vor den Nationalsozialisten.

Ein anderer Brief Einsteins erzielte im März 2002 eine Rekordsumme. Damals war sein Schreiben von 1939 an den damaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt, in dem der deutsche Physiknobelpreisträger vor dem Atomprogramm der Nazis warnte, für 2,1 Millionen Dollar versteigert worden.

Eine handschriftliche Notiz Albert Einsteins hatte im vergangenen Jahr bei einer Versteigerung in Jerusalem 1,56 Millionen Dollar (rund 1,3 Millionen Euro) eingebracht. Zuvor waren acht Briefe Einsteins für insgesamt rund 190.000 Euro versteigert worden.

Einstein hatte in den Jahren nach der Staatsgründung 1948 ein Angebot abgelehnt, Israels Staatspräsident zu werden. Allerdings vermachte der Nobelpreisträger seinen Nachlass, seine Briefe, Manuskripte und Tagebücher der Hebräischen Universität in Jerusalem.