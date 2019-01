Alpen Kämpfer gegen den Schnee

Die Alpenregion steckt im Schnee, in mehreren Landkreisen hat es Katastrophenalarm gegeben. Immerhin gehen die Niederschläge inzwischen zurück. Wer sind die Menschen, die gegen den Schnee kämpfen, die Dächer von der nassen Last befreien und die Infrastruktur am Laufen halten? SPIEGEL ONLINE hat mit einigen von ihnen gesprochen.

Der Notfallsanitäter: Wenn das Blaulicht auch nicht hilft

SPIEGEL ONLINE Herbert Wegele, 55, ist Notfallsanitäter beim Deutschen Roten Kreuz in Sonthofen, Allgäu

"Die größte Schwierigkeit ist für uns momentan, überhaupt zu den Patienten zu gelangen. Straßen, die normalerweise zweispurig sind, kann man jetzt nur noch einspurig befahren. Wenn uns dann auch noch ein Schneepflug entgegen kommt, müssen wir mit dem Einsatzwagen warten, Blaulicht hin oder her. Die Eintreffzeiten sind dadurch deutlich länger als sonst.

Auch vor Ort ist die Lage oft schwierig. Neulich mussten wir zu einem Patienten, der in einer Gemeinde weiter oben in den Bergen lebt. Die Straße dahin schlängelt sich steil hinauf, wir waren kurz davor, Schneeketten anzulegen.

Oft sind auch Einfahrten verschüttet, da kommen wir dann mit unseren Tragen kaum durch bis zur Haustür. Bisher hatten wir aber zum Glück noch keinen Einsatz, wo wir sagen mussten: Das schaffen wir nicht."

Die Feldköchin: Stärkt die Helfer, auch wenn viele Geschäfte geschlossen bleiben

Beier Monika Beier, 52, ist ehrenamtliche Feldköchin beim Bayrischen Roten Kreuz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

"Ich bin ehrenamtliche Feldköchin für das Rote Kreuz in Geretsried, im Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen. Ich war von Freitag bis Dienstag im Einsatz, half dort bei der Versorgung der enormen Zahl an Helfern mit Lebensmitteln. Beginn war um 5 Uhr morgens, um 22 Uhr oder sogar erst um Mitternacht bin ich dann nach Hause gekommen. Aber dazwischen habe ich natürlich auch Pausen gemacht. Darauf muss man achten.

Die Mitglieder unserer Bereitschaft haben alle kräftig zugepackt. Und auch aus den Nachbarlandkreisen kam Unterstützung. Meine Tochter und ich waren vor allem für die Logistik zuständig, zum Teil habe ich auch selbst gekocht.

Logistik heißt, dass wir vieles organisieren und klären müssen: Welche Mengen braucht man? Was muss gekauft werden? Neben Frühstück, Mittag- und Abendessen mussten mitunter auch nachts mehrere Hundert Helfer versorgt werden. An einem Tag ging es beispielsweise darum, 1000 Mittagessen und 200 bis 400 Verpflegungen für die Nacht heranzuschaffen. Viele Geschäfte waren wegen der Dachlast gesperrt oder ausgeräumt. Dennoch hat alles geklappt.

Wir haben überwiegend frisch gekocht. Das ist ein Muss. Natürlich gibt es nachts um 1 Uhr auch einmal eine Dosensuppe. Wir achten aber darauf, dass sich die Helfer gesund ernähren. Wenn es geht, kommt deshalb immer noch ein Apfel oder ein Salat dazu. Besonders gut kommt übrigens Chili bei den Einsatzkräften an."

Der Gebirgsjäger: Oben wird Schnee geschippt, unten in der Sauna entspannt

Tobis Lill Thomas S., 26, Soldat des Gebirgsjägerbataillons 232, das in Bischofswiesen bei Berchtesgaden stationiert ist

"Ich bin seit vergangenem Mittwoch bis auf die Schlafpausen fast durchgehend am Arbeiten. Es gab nur einen Tag, an dem ich nicht die meiste Zeit Dächer geräumt habe. Wir sichern uns gut ab, sind angeseilt und können einander vertrauen. Deshalb kann normalerweise nichts passieren.

Es ist gut, dass ich nun endlich einsetzen kann, was ich in der Ausbildung gelernt habe. Und die meisten, zu denen wir kommen, sind wirklich dankbar für unsere Arbeit. Am Samstag haben wir etwa das Dach eines Bauern geräumt. Ihm war die Erleichterung anzusehen. Wenn das Dach unter der extremen Schneemenge eingestürzt wäre, hätte das schlimme Folgen gehabt. Es ging um seine Existenz.

Wir haben auch das Dach eines Bads in der Region geräumt. Währenddessen ging der Betrieb weiter. Manche Leute saßen entspannt in der Sauna, während wir begonnen haben, den Schnee zu schippen.

Was wirklich gut ist: Solche Einsätze in Notlagen schweißen uns Gebirgsjäger noch besser zusammen."

Der Feuerwehrmann: Viele warten, bis es nicht mehr geht

SPIEGEL ONLINE Peter Vogler, 57, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Oberstdorf, Allgäu

"Gerade räumen wir das Dach der Kapelle in unserem Ort, die Gefahr einer Dachlawine war einfach zu hoch. Es ist unser dreißigster Einsatz in diesem Jahr, in den letzten Tagen waren wir von morgens früh um fünf bis abends gegen neun Uhr unterwegs. Die Feuerwehr ist eben Mädchen für alles - wir räumen umgekippte Bäume weg, befreien Dächer von der Schneelast, räumen Gullis, damit das Schmelzwasser abfließen kann. Wir sind an der Belastungsgrenze, das kann man nicht anders sagen.

Ich bin seit 40 Jahren ehrenamtlich bei der Feuerwehr aktiv. Winter wie den jetzigen sind wir eigentlich gewohnt, es schneit hier halt viel. Aber heute passiert es häufiger, dass Leute abwarten, bis es nicht mehr geht, und dann die Feuerwehr rufen - obwohl sie sich eigentlich hätten selbst kümmern können. Wir bekommen aber auch viel Zuspruch. Dann bringt man uns schon mal ein heißes Getränk raus in die Kälte. Und gerade eben hat uns jemand zum Frühstück eingeladen. Das freut uns natürlich sehr."

Der Techniker für Stromleitungen: So viel Schneebruch wie noch nie

SPIEGEL ONLINE Manfred Sommer, 33, arbeitet beim technischen Service eines Stromanbieters in Kempten

"In unserer Region verlaufen immer noch etwa die Hälfte der Stromleitungen oberirdisch. Das ist gerade ein großes Problem: Es stürzen ständig Bäume, die unter der Schneelast zusammenbrechen, in die Leitungen. Selbst mit schwerem Gerät kommen wir manchmal nicht an die Schadensstelle heran, weil so viel Schnee liegt.

Vorgestern hatte ich so einen Fall: Ein Ortsteil war ohne Strom, wir wollten den Schaden so schnell wie möglich beheben. Über einen langen Fußmarsch haben wir uns dann zu der Stelle durch den Schnee gearbeitet, an der ein Baum die Leitungen einfach durchgerissen hatte. Ich bin mit dem Klettergurt am Mast hoch und habe die Stelle geflickt. So viel Schneebruch wie im Moment hatten wir noch nie. Meine Überstunden zähle ich gerade nicht. Die Menschen sind auf den Strom angewiesen. Die Landwirte können ihre Kühe ja nicht einfach mit der Hand melken."

Der Helfer von der Bergwacht: In einer Turnhalle schlafen? Kein Problem, wenn man so fertig ist

Tobias Lill Julian Ott, 30, ehrenamtliches Mitglied der Bergwacht Weißenstadt im Fichtelgebirge

"Ich bin am Sonntagnachmittag mit 18 Kollegen aus Oberfranken fünfeinhalb Stunden nach Berchtesgaden gefahren. Als mein Chef gesagt hatte, dass es okay ist, wenn ich ein paar Tage fehle, war sofort klar, dass ich helfe.

Die meiste Zeit räumen wir den Schnee von den Dächern. Dass wir in einer Turnhalle mit 250 Leuten untergebracht sind, stört mich nicht. Denn abends ist man dann so fertig, dass man sofort einschläft.

Am Montag haben wir geholfen, das Dach einer Reha-Klinik vom Schnee zu befreien. Die kann ja wegen der vielen teils hilflosen Menschen im Rollstuhl und mit Wirbelsäulenproblemen nicht einfach evakuiert werden. Ich war komplett von außen durchnässt, das innere der Kleidung war total durchgeschwitzt.

Die Arbeit ist nicht leicht. Der Schnee ist durch den zwischenzeitlichen Regen sehr schwer. Und das ist ein Problem: Denn wir können ihn dann mit den Schaufeln auf dem Dach viel schwerer heben als sonst.

Ich habe keine Angst da oben. Wir sind ja angeseilt und als Bergwacht sind wir ganz andere Höhen gewöhnt. Ich bin gerne hier. Denn du siehst am Ende ganz konkret, was du geleistet hast - etwa, wenn du mit deinem Team und den tollen Kollegen anderer Hilfsorganisationen ein riesiges Dach komplett geräumt hast. Es fühlt sich gut an, zu helfen."

Der Baufachberater: Dächer in kritischem Zustand

Tobias Lill Der Schweinfurter Baufachberater Frank Fleischhauer, 55, prüft Dächer und ist ehrenamtlich für das Technische Hilfswerk in der Schneeregion

"Ich bin ausgebildeter Spreng- und Maurermeister und arbeite als Selbständiger. In der Zeit hier im Raum Berchtesgaden verdiene ich also kein Geld. Aber es war gar keine Frage, dass ich mitkomme. Ich bin seit 38 Jahren ehrenamtlich beim Technischen Hilfswerk dabei. Mit einem weiteren Kollegen vom THW messe ich, ob Schnee zu schwer für das Hausdach ist, auf dem er liegt. Von Freitag bis zum späten Dienstagnachmittag habe ich 67 Häuser überprüft. Es gab Dächer im kritischen Zustand, einsturzgefährdet war zum Glück keines.

Ob ein Dach einsturzgefährdet ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Es kommt auf die Schneemenge, die Witterung und das Alter des Dachs an. Alte Häuser sind tendenziell stabiler als die neueren. Für viele Häuser kann eine Schneemenge von 250 Kilo pro Quadratmeter in der Höhenlage von Berchtesgaden gefährlich sein, andere können auch deutlich mehr aushalten.

Ich gehe oft mit aufs Dach. Meine vier Kinder und meine Frau haben da schon Angst um mich, wenn ich hier im Einsatz bin. Aber es ist ein gutes Gefühl, zu helfen - die Menschen sind dankbar. Und man trifft bei solchen Einsätzen auch immer wieder THW-Leute, die man lange nicht gesehen hat. Der Zusammenhalt ist hervorragend.