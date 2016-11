Vergewaltigungsfall Amber Heard erinnert an Stanford-Opfer

Auf ihrer Preisverleihung "Woman of the year" kürt die Zeitschrift "Glamour" einflussreiche Frauen. Bei der feierlichen Gala in Hollywood ging es dieses Mal nachdenklicher und ernster zu als sonst. Schauspielerin Lena Dunham kündigte den Grund mit brüchiger Stimme an:

Mit Freida Pinto, Gabourey Sidibe und Amber Heard erinnerten gleich drei Schauspielerinnen öffentlich an eine junge Frau, die vergangenes Jahr an der Elite-Universität Stanford vergewaltigt worden war. Zuvor forderte Dunham Änderungen beim Umgang mit sexueller Gewalt in der Gesellschaft und dankte den jungen Frauen, die solche Übergriffe nicht mehr einfach hinnehmen.

Die drei Schauspielerinnen trugen die bewegende Aussage der Studentin vor, die mit den Worten beginnt "Du kennst mich nicht, aber du warst in mir". Minutenlang lasen die drei abwechselnd die von der damals 23-jährigen Studentin geschilderten Szenen, wie auf einem Video auf der Seite der Zeitschrift zu sehen ist.

Eine Jury hatte den 20-jährigen Täter mehrerer Verbrechen für schuldig befunden, dennoch erhielt er eine vergleichsweise milde Haftstrafe von sechs Monaten. Das Urteil sorgte für Empörung.

Außer der Studentin wurden bei der Gala noch zahlreiche weitere "Frauen des Jahres" geehrt. Plus-Size-Model Ashley Graham und Sängerin Gwen Stefani wurden genauso bedacht wie Christine Lagarde vom Internationalen Währungsfonds und die Gründerinnen der #BlackLivesMatter-Bewegung.