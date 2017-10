Ampelmännchen Mit Mut zum Hut zum Hit

Heute ist es auf den Tag genau 56 Jahre her, dass der Verkehrspsychologe Karl Peglau bei der Verkehrskommission in Ost-Berlin seine neuesten Entwürfe präsentierte, um den Verkehr in der Stadt sicherer zu machen: Der 13. Oktober 1961 gilt deshalb als Geburtstag des "Ost-Ampelmännchens", Google in Deutschland feiert das 56. Jubiläum heute mit einem Doodle auf seiner Startseite.

Bis aus den Entwürfen Peglaus tatsächlich Warnsignale für Fußgänger wurden, dauerte es noch ein bisschen. Erst 1969 stand die erste Peglau-Ampel an der Kreuzung Unter den Linden/Friedrichstraße.

Die Grundidee des Psychologen war es, die Männchen möglichst sympathisch und nahbar wirken zu lassen - sodass Fußgänger ihnen am ehesten folgen würden. Deshalb verpasste er den etwas fülligeren Figuren einen Hut und eine Knollennase. Das hieß auch: mehr Fläche, mehr Licht, mehr Sicherheit.

Beim Hut war sich Peglau zunächst sehr unsicher. Doch überraschend passierten die Hutträger die kritischen Augen von Forschungsräten und Verkehrsbeamten ohne Beanstandung. Und die Kopfbedeckung machte die Ampelmännchen weltweit einzigartig.

Peglau selbst sagte laut der Website der Marke Ampelmann einmal zum Erfolg seiner Figuren: "Vermutlich liegt es an ihrem besonderen, einer Beschreibung kaum zugänglichen, Fluidum von menschlicher Gemütlichkeit und Wärme, wenn sich so viele Menschen von diesen Symbolfiguren der Straße angenehm berührt und angesprochen fühlen."

