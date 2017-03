Rührender Abschiedsbrief an ihren Mann Schriftstellerin Rosenthal ist tot

Die Autorin und Filmemacherin Amy Krouse Rosenthal ist in Chicago gestorben. Das bestätigte ihre langjährige Agentin Amy Rennert der Nachrichtenagentur AP. Rosenthal litt seit 2015 an Eierstockkrebs und wusste, dass sie die Krankheit nicht überleben würde.

In einer ergreifenden Liebeserklärung in der "New York Times" hatte sich die Schriftstellerin von ihrem Mann Jason Brian Rosenthal verabschiedet. 26 Jahre waren die beiden verheiratet. Sie würde gern weitere 26 Jahre mit ihm zusammen sein, hieß es in dem Brief. Wenn sie nicht sterben müsste.

Außerdem veröffentlichte sie eine Art Kontaktanzeige für ihren Mann: Jason sei fünf Fuß zehn (1,78 Meter) groß, wiege 160 Pfund, habe graumeliertes Haar und nussbraune Augen. Soviel zu den wichtigsten Eckdaten. "Man kann sich leicht in ihn verlieben", schrieb Amy Rosenthal. Sie habe es innerhalb eines Tages getan. Am Ende ihres ersten Dates habe sie gewusst, dass sie Jason heiraten wolle. Er habe ein Jahr später von ihren Plänen erfahren. Rosenthal hinterlässt ihren Mann und drei Kinder.